美眾院通過4,840億美元疫情紓困法案 送交川普簽署

美國眾議院以壓倒性票數通過4,840億美元的疫情紓困法案，並送交總統川普簽署立法。

眾議院23日以388票贊成對5票反對的結果通過這項立法。議員們戴著口罩，在嚴密的檢查措施下進入眾議院。

川普預期很快將簽署這項法案。這是美國自3月初已來，所批准的第四套新冠病毒疫情相關支出措施，使紓困方案的總規模達到約3兆美元。最新法案將為小企業提供金援的「薪資保障計畫」補充資金，並且為醫療院所和病毒檢測提供資金。

眾議院議長裴洛西表示，「這真的是非常非常悲痛的一天」，言語中並未對法案的通過顯露太多喜悅之意，因為在同一天公布的數據顯示，美國上周首次申請失業救濟人數約為440萬人。

裴洛西表示：「我們的國家面臨致命病毒、受衝擊的經濟，」以及數十萬病患，「有些人失去生命，數百萬人失業」。