談到金正恩 川普斥CNN假新聞

美國有線電視新聞網（CNN）20日引述美國官員說法獨家報導，北韓領導人金正恩接受心血管手術後情況不樂觀。美國總統川普21日說，不清楚金正恩健康情況，但希望他好；他在23日被問及金正恩狀況時，直接用手指在場的CNN記者，並稱這是CNN的不實報導，CNN記者嘗試追問有關北韓議題，遭川普制止。

川普表示，自己有來自北韓的訊息，但不願透露，且他重申，與北韓和金正恩關係良好。

川普批評報導不實，並指其資訊老舊，CNN記者想進一步追問，遭川普制止，並批評這是一條CNN製造的假新聞。

36歲的金正恩15日缺席北韓重要的「太陽節」慶典，引發揣測；太陽節用以紀念北韓國父、金正恩的祖父金日成。在CNN報導之後，南韓媒體與官方均對此說法保留，只說沒偵測到最新動靜。