病毒怕熱？ 川普又提疫情夏天趨緩引發質疑

美國總統川普23日記者會援引國土安全部報告指，相較濕熱環境，病毒在乾冷狀態存活較佳，預言病毒可能在夏天消退；副總統潘斯說，相信疫情在初夏會大幅趨緩，美國將可望脫離大流行。

這不是川普第一次針對病毒有類似看法，他2月時預言病毒在4月會隨氣溫回暖而減弱消失。川普這次強調是根據科學報告，但仍遭到現場記者挑戰，川普拒絕預測「幾月」回溫，且推說這是專家的觀點，也許對、也許不對，稱自己不是醫生。

潘斯報告美國各地最新疫情時說，紐約、康乃狄克、紐奧良、底特律等地已過疫情高峰，這對美國來說是很有意義的進步，也證明政府領導的防疫措施奏效，他表示，疫情在初夏就會好很多，美國也可望脫離大流行。

負責科學與科技的國土安全部副部長布萊恩（William Bryan）在記者會上表示，經國土安全部的實驗顯示，病毒存活與溫度、濕度的確有關，但提醒官員不能依靠夏天來臨對抗疫情，喬治亞州與佛羅里達州都是相對溫暖仍爆發大量疫情，新加坡溫暖潮濕也有疫情，表示天氣可能不是主要因素。

此外，川普過去一段時間強力推銷抗瘧疾藥物羥氯奎寧可能治癒新冠肺炎病毒，不僅遭全國過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）當場拒絕背書，法新社援引最新研究結果指，奎寧可能造成更高的死亡率。川普23日在疫情說明記者會被問及此事，不再像過去信誓旦旦，而是推給新冠肺炎疫情工作小組成員博斯（Deborah Birx），說博斯有很多針對這方面的研究，川普自己沒正面回應。

川普指出，美國疫情趨緩，有23州的新增病例數在減少，有46州的總體病例數也在下降，他重申，希望很快看到美國重啟經濟運作，但安全優先。川普再度指責將在24日恢復理髮店、美甲沙龍和健身房的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp），指坎普太快開放。