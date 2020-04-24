川普：可能將社交距離準則延長至夏季初

美國總統川普23日表示，政府可能會將全國社交距離準則延長至夏季初或更晚。

川普在白宮記者會上被問及，聯邦社交距離準則是否有必要被延長到至少今年夏季初，川普回應說：「我們有可能會，有可能會超過那樣（的時間點）。」

川普說：「我們將必須觀察到時候的情況。我認為出於常識，人們將會理解。在某個時間，我們將不用實施。但直到我們感到安全前，我們將會延長。」

美國當前實施的全國新冠肺炎準則最初是在3月中公布，已延長一次，目前預定於4月底到期。

雖然白宮的社交距離準則並不具有法律約束力，但卻對民眾在餐廳用餐與聚會等一般行動提出嚴格限制建議。至於各州則會自行實施個別版本的社交距離規定。