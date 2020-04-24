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美零售店員怕染疫但顧客不戴口罩 店家怎麼辦？

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
美國連鎖生鮮超市Whole Foods要求員工戴口罩，但未對來店顧客強制實施這項政策。美聯社
美國連鎖生鮮超市Whole Foods要求員工戴口罩，但未對來店顧客強制實施這項政策。美聯社

為遏制新冠肺炎疫情，美國一些州和城市已下令，強制消費者到商店或其他公共場所須戴上口罩，或用其他布料遮住口鼻。但若消費者不遵守，店家會怎麼做？

CNN Business網站報導，儘管勞工團體力促資方保護最前線的店員，大型連鎖零售店尚未禁止未配戴口罩的顧客入內，店家不願觸怒購物者是主要原因。

例如，Wegmans發言人就表示，這家連鎖超市希望「把店內發生衝突的可能性」降到最低，即使在明令公共場所須配戴口罩的州，也「不會置店員於必須攔阻顧客進入店內的處境」。

連鎖超市Stop & Shop的發言人說，在規定要戴口罩的州，若是顧客沒戴，店員會請顧客「儘快完成購物，並勸導他們下次戴口罩再來」。

蓋洛普（Gallup）周五發布的市調顯示，目前超過60%的美國民眾表示，出門會戴上口罩。

小型超市業者已開始要求所有顧客在店內都戴口罩，但大型連鎖店，像是沃爾瑪（Walmart）、Target、Whole Foods、CVS等，尚未走到這一步。

沃爾瑪發言人說：「若是在沒有強制規定的地區，這項規定難以執行。該公司也希望「避免造成（顧客與店員）對立的情況」。

在規定店內要戴口罩或遮面的洛杉磯，連鎖超市Ralph's的收銀員理察森要求顧客戴口罩，卻被主管指責。Ralph's發言人未評論此個案，只表示所有分店門口都貼有告示，要求顧客遮住臉部，「若某顧客未戴面罩卻試圖進入店內，店員會指示他們回車上取面罩或某種適合用來遮住口鼻之物。店內主管也可能免費提供一片口罩給顧客使用，如果有的話」。

紐澤西州、馬里蘭州、紐約州、賓州、康乃狄克州、夏威夷州、邁阿密、奧斯汀、華盛頓州、華盛頓哥倫比亞特區等地，最近都已下令，購物者在店內必須戴口罩或面罩。然而，各地要求不一，而且多數未訂出購物者或店家若違反規定的罰則。

大型超市和零售商於是不強迫顧客戴口罩，而是加強安全措施，例如為員工量體溫、在結帳櫃台安裝樹脂玻璃隔板、增設社交距離宣導標語告示和標記，並限制入店人數等。

全美各地也有一些小型店家禁止顧客未戴口罩進店，即使當地並未強制規定。在加州開有15家連鎖店的Nugget Market執行長史提爾發布聲明：「我明白，你們中某些人可能對此感到不悅，容我先致歉，但這麼做最能保護我們所有人。非常時期需要非常措施，我覺得這對遏制病毒傳播和保護我們全體來說，是最好的辦法。」

在曼菲斯，Cordelia's Market也要求顧客戴口罩。店經理馬贊提說：「我們這裡很多年紀大的顧客和員工。」她表示，該店明白必會引起部分顧客反彈，但顧客若沒有口罩或大方巾，店裡有賣。

在加州開了300家店的Smart & Final也這麼做。發言人說：「如果顧客沒有口罩或面罩，我們會有禮貌地請他們回去戴上再來，或者他們也可在店裡購買。」

口罩 沃爾瑪 華盛頓

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