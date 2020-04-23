質疑瞞疫情…密州開第1槍向中索賠 川普：相信非最後一起

質疑中國隱匿疫情造成重大損失，美國密蘇里州、義大利及印度等地近日向中國政府提告索賠。中國則反擊稱這些是「十分荒唐的惡意濫訴」。中國網友不滿馳援美義，給美國逾14億個口罩卻換來被告，紛紛要求停止馳援並「告回去」。

密蘇里州21日在美國聯邦法院控告中國領導階層，共和黨籍的密州檢察長施密特在聯邦法院提出中方過失等罪狀，稱密州和居民可能蒙受高達數百億美元經濟損失，要求現金賠償。這是美國第一個因疫情損失對中方採取法律行動的州。訴狀同時指控中方「囤積口罩等個人防護裝備」，導致疫情惡化。

川普在白宮疫情說明記者會上，回答是否會調查中國隱匿疫情時說，美國正在調查，他還沒看過密蘇里州所提的起訴內容，「相信這不會是最後一起（類似的訴訟案）。」

國際法專家告訴路透，在美國法院控告中國當局，可能會以失敗收場。芝加哥大學國際法教授金斯柏格表示，「主權豁免」法律原則，提供外國政府免於在美國遭訴的全面性保障。他認為，近來針對中國的訴訟，對面臨11月大選的共和黨人來說，有其政治目的。

針對這起訴訟，中國外交部發言人耿爽批評十分荒唐，毫無事實與法律依據。根據國際法上的主權平等原則，中國各級政府在疫情防控上採取的主權行為，不受美國法院管轄。此類濫訴不利於美國國內疫情防控，也跟當前國際抗疫合作背道而馳，駁回濫訴是美國現在的正確做法。

另綜合媒體報導，義大利昨天也成立「向中國政府集體訴訟索賠」的連署網站，短短一天內就有數百人連署。計畫負責人裴洛尼表示，向中國求償金額可能超過1000億歐元（約1089億美元）。義大利通訊社Adnkronos報導，義大利消費者權益保護協會（Codacons）主席芮恩齊（Carlo Rienzi）表示，他們擬在美國提出訴訟案，讓全世界都可以參與。

向中國求償的風潮甚至延燒到印度，一名孟買律師蘇哈尼（Ashish Sohani）近日向國際刑事法院控訴中國國家主席習近平與四位中國官員涉嫌隱匿疫情，要求中國當局向印度人民與政府賠償2.5兆美元。

對於多國向中國提告，中國網友紛紛要中國「強硬回擊」，不能任由其他國家欺負。有網友建議反告美國是「愛滋病發源國」。有網友質疑新冠病毒源頭疑在美國卻沒有檢測，才會在兩個月內暴增近百萬例，使中國造成重大損失，他們認為中國才應該「起訴美國」。不少網友要求中國停止馳援對中國提告的國家，要中國別再做「拿口罩換起訴」的傻事。