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龐培歐：全世界忙處理疫情 中卻續挑釁港、台、南海鄰國

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓22日電
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）。華盛頓記者張文馨／攝影
美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）。華盛頓記者張文馨／攝影

美國國務卿龐培歐表示，當世界各國專注處理新冠肺炎大流行，中國持續挑釁，香港、台灣和南海鄰國受害。

龐培歐22日舉行記者會表示，美國堅信中國並未及時向世界衛生組織（WHO）通報新冠肺炎疫情；北京沒通報病毒人傳人，拖延一個月，直到其境內各省都傳出疫情；至今，中國仍不分享手中所有資訊。他說，不討論是否中國違反WHO規定，但WHO的監管顯然失效。

此外，龐培歐批評中方持續挑釁，包括北京加大力度侵蝕香港自治，逮捕泛民主派成員；且中國正向台灣及南海鄰國施加軍事壓力，並提到中方日前擊沈一艘越南漁船。他說，美國強烈反對中國霸凌，呼籲其他國家也加入咎責行動。

龐培歐表示，在2003年發生SARS事件後，美國領導WHO進行改革，並要求締約國需將國內可能引起公共衛生狀況的所有事件，在24小時內通報WHO。

龐培歐還提到「實驗室為病毒來源」的說法，他說，中國境內好些實驗室都在研究複雜的病原體，不只有武漢病毒研究所，而這些研究所仍開放，但外界難以進入研究。

紐約時報報導，美國官員調查發現，在疫情大流行的3月中旬，中國的特務透過社群媒體和簡訊，將「川普即將封鎖美國」的假訊息傳送到美國人手機上，試圖造成恐慌。

紐時引述知情人士說法指，假訊息在短短48小時廣為流傳，以致美國白宮國安會出面透過推特澄清；造成恐慌後，美國情報部門評估，訊息傳播過程中，有中國特務參與。

龐培歐 WHO 新冠肺炎

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