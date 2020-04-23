驚！美國曼斐斯這家商場 入選新冠臨時醫院

面對新冠疫情恐讓醫院負擔過重，全美各地開始著手將會議中心、體育場館與表演場地，改造成新冠病患的備用治療場所；田納西州曼斐斯(Memphis)一座商場，就被列入改為臨時醫院的地點名單。

讓當地居民不解的是，位在主要為非裔、低收入民眾居住地區的這座購物中心，為何會入選 。

全國許多州的州長與市長和醫療專家，都在研究與建造臨時醫療設施；紐約市曼哈頓賈維茨中心(Javits Center)、芝加哥麥考米克展覽中心(McCormick Place)和猶他州桑迪市(Sandy)的美國山地博覽中心(Mountain America Expo Center)，都被改建成臨時醫院。

官員擔心，來自曼斐斯以及臨近的密西西比州、阿肯色州、還有田納西州西部郊區的大量患者，將為醫院帶來沉重負擔；陸軍工兵團(The US Army Corps of Engineers)在田納西州找地點，而官員彙整35處可能地點；州長比爾‧李(Bill Lee)透露的其中幾處，皆遠離住宅區。

而曼斐斯納特布許地區(Nutbush)的門戶購物中心(Gateway Shopping Center)不同；裡面有一家Save A Lot折扣雜貨連鎖店、一家Rent-A-Center家具和電子產品租賃公司、一家Family Dollar雜貨連鎖店、一家美妝店、一家中餐館等商家。

當地居民說，在此地設置新冠肺炎患者治療中心，有兩個問題：首先，已有人擔心非裔民眾罹患新冠肺炎機率較高，此舉更可能讓他們暴露在病毒下；再者，此舉恐迫使居民仰賴的部分商家關閉。

民主黨議員與社區領袖警告，在這個密西西比河(Mississippi River)沿岸城市以及全美許多新冠重災區，非裔感染新冠病毒致死率偏高的趨勢令人憂心；倡議人士指，曼斐斯主要為非裔居住的地區，已飽受新冠肺炎篩檢不普及、新冠病毒可靠資訊不足、以及口罩等個人防護設備短缺之苦。

曼斐斯市營運長麥高恩(Doug McGowan)說，門戶購物中心被列入考慮，是因為可望容納數百張病床；若改造成治療場所，將僅收治輕症的新冠患者，一旦症狀惡化就會迅速轉院。