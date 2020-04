名牌「加拿大鵝」停購新皮草 回收舊衣皮草滾邊

儘管時尚圈知名精品近年來已紛紛揚棄皮草,但加拿大知名高檔羽絨外套品牌「加拿大鵝」(Canada Goose)長久以來始終堅持繼續使用,包括每件單價約1000元、足以在極地氣候底下保暖的派克大衣(parka),也是以土狼皮毛做為連帽鑲邊。

企業總部位於多倫多、創立迄今已63年的「加拿大鵝」22日宣布,從2022年開始,將不再購買新皮草,改用供應鏈與市場上現有存貨的改造皮草。

為了因應政策改變,「加拿大鵝」表示,將開始向曾經購買「加拿大鵝」品牌外套的顧客,購回外套上的皮草滾邊,為未來幾個月的皮草回收再利用預做準備。

除了停購皮草之外,「加拿大鵝」同時宣布多項符合永續經營的新措施,包括透過減少碳排放量,期盼於2025年達到「碳中和」(carbon neutrality)目標,包括八座工廠在內的旗下設施,也將減少塑膠使用。

「加拿大鵝」執行長雷斯(Dani Reiss)接受媒體訪問時說:「透過使用改造皮草,我們等於使用著已經存在的永續資源,並且讓它變得更為可長可久。」

雷斯表示,這項政策改變符合生態環保精神,並不是受到動物保護倡議人士的輿論壓力才推出。

動物保護團體「善待動物組織」(People for the Ethical Treatment of Animals)早從2006年開始,便呼籲「加拿大鵝」停止使用皮草。四年前,「善待動物組織」針對「加拿大鵝」發動大規模抗議。儘管不是所有「加拿大鵝」外套都有使用皮草,但「加拿大鵝」堅持使用皮草的強硬立場,從此成為媒體報導焦點。

「加拿大鵝」對於為何堅持使用土狼皮草曾經提出解釋指出,土狼皮毛有阻擋氣流的作用,在酷寒天候下不會冰凍,也不會浸濕,非常符合「加拿大鵝」對於保暖條件的嚴格要求。