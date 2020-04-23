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名牌「加拿大鵝」停購新皮草 回收舊衣皮草滾邊

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
加拿大知名高檔羽絨外套品牌「加拿大鵝」(Canada Goose)宣布，從2022年開始，將不再購買新皮草，改用供應鏈與市場上現有存貨的改造皮草。 圖／取自推特
加拿大知名高檔羽絨外套品牌「加拿大鵝」(Canada Goose)宣布，從2022年開始，將不再購買新皮草，改用供應鏈與市場上現有存貨的改造皮草。 圖／取自推特

儘管時尚圈知名精品近年來已紛紛揚棄皮草，但加拿大知名高檔羽絨外套品牌「加拿大鵝」(Canada Goose)長久以來始終堅持繼續使用，包括每件單價約1000元、足以在極地氣候底下保暖的派克大衣(parka)，也是以土狼皮毛做為連帽鑲邊。

企業總部位於多倫多、創立迄今已63年的「加拿大鵝」22日宣布，從2022年開始，將不再購買新皮草，改用供應鏈與市場上現有存貨的改造皮草。

為了因應政策改變，「加拿大鵝」表示，將開始向曾經購買「加拿大鵝」品牌外套的顧客，購回外套上的皮草滾邊，為未來幾個月的皮草回收再利用預做準備。

除了停購皮草之外，「加拿大鵝」同時宣布多項符合永續經營的新措施，包括透過減少碳排放量，期盼於2025年達到「碳中和」(carbon neutrality)目標，包括八座工廠在內的旗下設施，也將減少塑膠使用。

「加拿大鵝」執行長雷斯(Dani Reiss)接受媒體訪問時說：「透過使用改造皮草，我們等於使用著已經存在的永續資源，並且讓它變得更為可長可久。」

雷斯表示，這項政策改變符合生態環保精神，並不是受到動物保護倡議人士的輿論壓力才推出。

動物保護團體「善待動物組織」(People for the Ethical Treatment of Animals)早從2006年開始，便呼籲「加拿大鵝」停止使用皮草。四年前，「善待動物組織」針對「加拿大鵝」發動大規模抗議。儘管不是所有「加拿大鵝」外套都有使用皮草，但「加拿大鵝」堅持使用皮草的強硬立場，從此成為媒體報導焦點。

「加拿大鵝」對於為何堅持使用土狼皮草曾經提出解釋指出，土狼皮毛有阻擋氣流的作用，在酷寒天候下不會冰凍，也不會浸濕，非常符合「加拿大鵝」對於保暖條件的嚴格要求。

加拿大 保暖

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