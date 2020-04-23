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疫情衝擊 聯邦醫療保險、社安信託資金瀕危

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合22日電
在新冠情衝擊下，原本財務狀況即陷入困境的聯邦醫療保險及社會安全計畫的資金都可能提早耗盡。 (美聯社)
在新冠情衝擊下，原本財務狀況即陷入困境的聯邦醫療保險及社會安全計畫的資金都可能提早耗盡。 (美聯社)

美國政府兩大福利計畫財務岌岌可危，聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)預計六年內就會破產，社會安全計畫2035年也將開始無法支付全額福利；而聯邦政府的新報告，還未計入新冠疫情導致美國經濟停擺，數以百萬計的人失業，對這兩項計畫造成的雪上加霜的重大財務影響。

這兩項計畫的信託理事22日公布的年度報告，與去年的估計大致相同，顯示社安準備金到2035年將用盡，屆時只能支付應有福利的79%。

政府官員說，即使就業情況到今年底止跌回升，薪資稅也恢復接近正常水準，疫情造成全國關閉的震撼，仍可能使社安信託資金提早六個月耗盡；如經濟衰退持續到明年，資金耗盡可能提早一年。

估計2026年就會用盡準備金的Medicare情況可能更慘。

經濟學家預期凶猛的新冠疫情，將使美國陷入1930年代以來最深重的經濟衰退，支付社安稅和聯邦醫療保險稅的工作人員也將減少。

專家說，疫情對Medicare財務的影響可能更難理清，因為新冠病毒對加入Medicare的老年人危害最大，因此Medicare住院開支可能增加；在另一方面，居家避疫令使非迫切需要的選擇性醫療和手術暫停，而動髖關節和膝蓋置換等選擇性手術的大多是老年人，因此這些開支可能減少。

一旦準備金用盡，社安將得減少許多人賴以維生的福利金，否則國會必須提高薪資稅 ，Medicare也得減少對醫院、療養院和其他醫療業者的給付。

就像往年一樣，新的年度報告也提出同樣警告，表示這兩項計畫必須做一些調整以維持財務健全。但是，政治考量使大多數國會議員很難接受削減福利或加稅。

將代表民主黨與川普爭奪總統寶座的白登，還要求擴大這兩項計畫，包括增加社安福利，以及向高所得者加稅。

川普則在2016年競選總統時保證削減這兩種福利，他的政府也提出各種計畫，包括降低社安金每年的生活費用調整幅度，提高薪資稅 ，或提高參加Medicare的年齡，可是這些改變都讓政治人士難以接受。

疫情 新冠肺炎

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