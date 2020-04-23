疫情衝擊 聯邦醫療保險、社安信託資金瀕危

美國政府兩大福利計畫財務岌岌可危，聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)預計六年內就會破產，社會安全計畫2035年也將開始無法支付全額福利；而聯邦政府的新報告，還未計入新冠疫情導致美國經濟停擺，數以百萬計的人失業，對這兩項計畫造成的雪上加霜的重大財務影響。

這兩項計畫的信託理事22日公布的年度報告，與去年的估計大致相同，顯示社安準備金到2035年將用盡，屆時只能支付應有福利的79%。

政府官員說，即使就業情況到今年底止跌回升，薪資稅也恢復接近正常水準，疫情造成全國關閉的震撼，仍可能使社安信託資金提早六個月耗盡；如經濟衰退持續到明年，資金耗盡可能提早一年。

估計2026年就會用盡準備金的Medicare情況可能更慘。

經濟學家預期凶猛的新冠疫情，將使美國陷入1930年代以來最深重的經濟衰退，支付社安稅和聯邦醫療保險稅的工作人員也將減少。

專家說，疫情對Medicare財務的影響可能更難理清，因為新冠病毒對加入Medicare的老年人危害最大，因此Medicare住院開支可能增加；在另一方面，居家避疫令使非迫切需要的選擇性醫療和手術暫停，而動髖關節和膝蓋置換等選擇性手術的大多是老年人，因此這些開支可能減少。

一旦準備金用盡，社安將得減少許多人賴以維生的福利金，否則國會必須提高薪資稅 ，Medicare也得減少對醫院、療養院和其他醫療業者的給付。

就像往年一樣，新的年度報告也提出同樣警告，表示這兩項計畫必須做一些調整以維持財務健全。但是，政治考量使大多數國會議員很難接受削減福利或加稅。

將代表民主黨與川普爭奪總統寶座的白登，還要求擴大這兩項計畫，包括增加社安福利，以及向高所得者加稅。

川普則在2016年競選總統時保證削減這兩種福利，他的政府也提出各種計畫，包括降低社安金每年的生活費用調整幅度，提高薪資稅 ，或提高參加Medicare的年齡，可是這些改變都讓政治人士難以接受。