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美國家情報局：考慮減少與打壓同性戀的國家分享情報
紐約時報22日報導，川普政府考慮減少與處罰同性戀行為的國家分享情報，這是代理美國國家情報總監格瑞尼爾（Richard Grenell）敦促這些國家修改法律的行動之一。
格瑞尼爾本周受訪時表示，情報部門應該向合作的國家推廣美國價值。他說，「我們不能只是做出道德論述並期望別人善意回應，因為告訴別人這樣做才是正確的，不見得有用」。
他補充說，爭取同性戀除罪化就是爭取基本人權。
格瑞尼爾是美國第一個公開出櫃的同性戀內閣成員，並將反歧視議題視為要務之一。
格瑞尼爾表示，已獲得白宮支持。他說，「我們有總統的全力支持。這是美國的價值，也是美國的政策」。
全球約有69個國家將同性戀定罪，多數位於中東、非洲、東南亞，包括一些美國的情報重要夥伴，像是埃及、沙烏地阿拉伯及肯亞等國家。
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