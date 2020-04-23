快訊

劫貧濟富吃相難看？哈佛大學的濫請防疫紓困金事件

質詢敦睦支隊長飆「哭哭啼啼不是男子漢」 趙天麟為用詞不當道歉

美財長預期 大部分經濟可在夏末前重新開放

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長米努勤。 美聯社
美國財政部長米努勤。 美聯社

美國財政部長米努勤周三（22日）接受福斯商業電視網訪問時指出，他預計美國大部分的經濟可以在8月底以前重新開始。美國非常多的商業活動，因為防堵新冠病毒擴散實施社交距離限制與居家避疫被迫暫時中止。

米努勤說：「我們正準備開放部分經濟。我們期待夏末時，如果不是全部的經濟活動，也能有大部分是開放。」

米努勤暗示，總統川普簽署另一項4,840億美元的資助措施成為法律後，經濟將擁有所需的救援資金，來應對因疫情而停頓所造成的損傷。美國眾議院周四（23日）預計會通過此一援助法案，在先前已通過的2.2兆美元救助計畫之外，再進一步提供援助。

米努勤說，這筆資金不是為刺激經濟，而是救命錢。

預計最終小企業將可以透過小企業管理局和緊急災難貸款計畫，獲得超過6,000億美元的聯邦援助。

米努勤說：「我希望這樣能足夠幫助企業度過難關。」部分由財政部提供的救助資金可經由聯準會的貸款工具來做槓桿運用，達到上看6兆美元的流動性。

社交距離 疫情 聯準會

延伸閱讀

美紓困發現金 「有錢買食物了」

美8000萬人喜獲疫情紓困金 立刻提錢購物、付帳單

史上創舉！美民眾收到的1200美元支票 印了川普的大名

美財長暗示 下月經濟重啟

相關新聞

龐培歐：當全世界對抗病毒 中共還在挑釁

美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）22日舉行記者會表示，世界各國正專注處理新冠肺炎大流行，而中共正以挑釁行...

狀告中國大陸 川普：密蘇里州不會是最後一起

美國密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）21日狀告中國大陸政府否認、掩蓋疫情，造成經濟損失，要求賠償。對此，...

保障失業勞工 美停發綠卡60天

美國總統川普廿一日在白宮疫情簡報會表示，他將頒布「暫停接受移民」六十天的行政命令，暫停發放綠卡給永久居民申請人，但農場工人等短期入境美國工作者豁免。他說，美國勞工為了防堵新冠病毒疫情、拯救同胞生命而犧牲工作，應確保他們重獲工作。

煙火照放！白思豪：紐約將與梅西百貨共同施放國慶煙火

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）22日表示，紐約市正與梅西百貨公司合作，確保今年美國國慶日煙火慶祝活動在新...

北京趁疫情向台港伸手 龐培歐籲各國向中國究責

美國國務卿龐培歐今天表示，中國趁疫情持續挑釁行徑，不只侵蝕香港自治權並逮捕泛民主派人士，更對台灣施加軍事壓力、脅迫南海鄰...

保障美國勞工 川普：停發綠卡兩個月

美國總統川普22日宣布，將暫停發放綠卡兩個月，以保障受到新冠肺炎疫情衝擊的美國勞工，但移民規定大幅變動，卻可能打亂原本就已脆弱的復工計畫。

網路犯罪增3倍 FBI：疫情資訊成目標

疫情期間，美國網路犯罪案件激增3倍！對於網路犯罪案件暴增，FBI研判是因為民眾在家線上活動增加，導致網路罪犯有機可乘。FBI還警示，由於多國政府和衛生組織相繼投入病毒研究和疫苗開發，相關的資料也成了網

海平面續上升 佛羅里達州恐消失

海平面不斷上升，美國度假勝地佛羅里達恐沉入海底！受到氣候變遷影響導致全球海平面不斷上升，美國科學家預估，40年內海平面將上升超過70公分，對於近年來已受到沿岸侵蝕的佛羅里達南部來說，未來前景恐怕不樂觀

美推虛擬酒莊 線上同步品酒體驗

由於新冠肺炎疫情影響，美國加州著名的酒莊和品酒室無法營業，原本遊客絡繹不絕的酒廠成空城。為了刺激消費，加州最古老的布埃納維斯塔酒廠和多家酒莊合作，利用直播方式帶領顧客品酒、導覽酒廠設備。 演員扮酒莊

美國人對中國負面觀感創新高 結果卻與新冠疫情無關？

(德國之聲中文網) 美國知名的民調機構皮尤研究中心周二 (4月21日) 公布了一項關於美國人對中國觀感的最新調研，結果顯示有66%的美國人對中國帶有負面觀感。這個結果創下皮尤研究中心自2005年起進行

病毒早入侵美國 全美2月初現新冠肺炎死亡首例

加州聖克拉拉郡今晚證實，經檢測3具自宅過世者屍體，原來早在2月6日就有武漢肺炎首起死亡案例，比先前公布全美首例死亡的時間...

中國駐美大使：中國向美國提供了超過14億個口罩

中國大陸駐美國大使崔天凱參加彭博創新經濟論壇研討會，同澳洲前總理、美國亞洲協會政策研究院院長陸克文，加州大學聖地牙哥分校...

熱門新聞

台灣製口罩信譽佳 旅日網友控現在流通的「MIT」是陸貨

川普下令擊沉伊朗騷擾砲艇之際 國際油價反彈

脫北者爆金正恩感情生活猶如韓劇 小三私生子受到保護

龐培歐：當全世界對抗病毒 中共還在挑釁

韓版王世堅？ 女市長當眾跳河兌現承諾 慶祝投票率破60%

外送訂單附註要求說「我愛你」 結局讓網友全笑翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。