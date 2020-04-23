美財長預期 大部分經濟可在夏末前重新開放

美國財政部長米努勤周三（22日）接受福斯商業電視網訪問時指出，他預計美國大部分的經濟可以在8月底以前重新開始。美國非常多的商業活動，因為防堵新冠病毒擴散實施社交距離限制與居家避疫被迫暫時中止。

米努勤說：「我們正準備開放部分經濟。我們期待夏末時，如果不是全部的經濟活動，也能有大部分是開放。」

米努勤暗示，總統川普簽署另一項4,840億美元的資助措施成為法律後，經濟將擁有所需的救援資金，來應對因疫情而停頓所造成的損傷。美國眾議院周四（23日）預計會通過此一援助法案，在先前已通過的2.2兆美元救助計畫之外，再進一步提供援助。

米努勤說，這筆資金不是為刺激經濟，而是救命錢。

預計最終小企業將可以透過小企業管理局和緊急災難貸款計畫，獲得超過6,000億美元的聯邦援助。

米努勤說：「我希望這樣能足夠幫助企業度過難關。」部分由財政部提供的救助資金可經由聯準會的貸款工具來做槓桿運用，達到上看6兆美元的流動性。