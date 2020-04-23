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狀告中國大陸 川普：密蘇里州不會是最後一起

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
關於美國密蘇里州狀告中國一事，川普表示「相信這不會是最後一起」。法新社
關於美國密蘇里州狀告中國一事，川普表示「相信這不會是最後一起」。法新社

美國密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）21日狀告中國大陸政府否認、掩蓋疫情，造成經濟損失，要求賠償。對此，美國總統川普22日在疫情說明記者會上，被問到此事表示，他知道但還沒細看內容，但「相信這不會是最後一起（起訴中國大陸的案件）」。

記者追問川普是否會調查中國大陸隱匿疫情一事，他說，美國正在調查，但表示自己還沒看過密蘇里州所提的起訴內容，他會去找來看，川普說，相信這不是最後一起的類似起訴案。

施密特在美國聯邦法院對中國大陸政府提出民事訴訟，指控北京否認並掩蓋新冠肺炎造成疫情在全球大爆發，導致數兆美元的經濟損失，要求中國大陸政府賠償州民的經濟損失。除了中國大陸政府，湖北省武漢市政府、武漢病毒研究所與國家衛生健康委員會也列為被告。

中國大陸外交部發言人耿爽22日對此回應指十分荒唐，批評相關訴訟純屬惡意濫訴，不利國際合作。

疫情 新冠肺炎

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