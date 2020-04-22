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美推虛擬酒莊 線上同步品酒體驗
由於新冠肺炎疫情影響，美國加州著名的酒莊和品酒室無法營業，原本遊客絡繹不絕的酒廠成空城。為了刺激消費，加州最古老的布埃納維斯塔酒廠和多家酒莊合作，利用直播方式帶領顧客品酒、導覽酒廠設備。
演員扮酒莊創始人
根據《紐約時報》報導，布埃納維斯塔酒廠甚至找來演員喬治·韋伯穿上1857年的復古西裝，還原酒廠創辦人「伯爵」阿格斯頓·哈拉斯的模樣，帶領觀眾參觀古老的酒窖，「這是個很有趣的現象。沒有太多人造訪我們的品酒室，但這是一個絕佳的機會，能夠展示葡萄酒，以及葡萄酒背後的歷史、風味等。」韋伯表示：「在這種困難的時候，這是很有趣且獨特的運營方式。」
推廣葡萄酒文化
《AP News》報導，從3月中旬開始，位於加州著名葡萄酒鄉納帕谷的酒廠們，已經開始著手計畫線上品酒體驗，顧客可以訂購品酒組，在家跟著品酒師線上交流，順便欣賞景緻秀麗的葡萄園。
顧客馬德爾在內華達州的家中隔離時參加了線上品酒，肯定虛擬體驗是把葡萄酒文化推廣出去的好方法，「我很幸運到訪過納帕，但我很多朋友都沒去過。這是將納帕的美酒和美景帶給人們的好方法。」
除了線上品酒，納帕的酒商Bouchaine還邀請加州許多頂級廚師，讓他們在酒廠餐廳的廚房，與顧客分享食譜和做菜技巧。身為釀酒師的總經理克里斯·坎扎尼表示，這是聯繫酒廠與葡萄酒愛好者的絕佳方式，「大家一起分享微笑和一杯酒，認知到彼此都在這裡，為普通的一天增添色彩。」
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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