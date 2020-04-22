網路犯罪增3倍 FBI：疫情資訊成目標

疫情期間，美國網路犯罪案件激增3倍！對於網路犯罪案件暴增，FBI研判是因為民眾在家線上活動增加，導致網路罪犯有機可乘。FBI還警示，由於多國政府和衛生組織相繼投入病毒研究和疫苗開發，相關的資料也成了網路駭客的攻擊目標，若是不慎防，恐會洩露機密以及被詐騙大筆資金。

線上活動增加釀犯罪

根據SOMAG NEWS報導，自新冠肺炎疫情爆發以來，FBI收到的日均網路犯罪投訴量暴增3倍。FBI旗下的網路犯罪投訴中心（IC3） 20日的統計顯示，前一週每天平均會有1000件投訴，但本週已經暴增到每天平均有3000到4000件網路犯罪投訴。

FBI認為，因為民眾線上活動越來越活躍，無論是上課或者上班，這使得網路犯罪有機可乘，許多人是因為疫情才開始頻繁使用網路，對網路罪犯沒有警覺性，容易成為詐騙和個資盜用的受害者。

瞄準疫情資訊攻擊

《Entrepreneur》報導，FBI認為，由於各國政府和許多組織都投入研究病毒和疫苗，這些資料容易成為攻擊目標。部分衛生研究組織如世界衛生組織，更是駭客攻擊的目標。根據IC3的報告，以新冠病毒為幌子的病毒郵件數量正在急劇增加中。

駭客的攻擊不但可能讓機密資料暴露，甚至造成財務上的損失。Engadget報導，德國政府因為網路犯罪詐騙的關係，原本投入疫情的資金可能會損失達到百萬歐元。

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