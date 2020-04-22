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海平面續上升 佛羅里達州恐消失

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

海平面不斷上升，美國度假勝地佛羅里達恐沉入海底！受到氣候變遷影響導致全球海平面不斷上升，美國科學家預估，40年內海平面將上升超過70公分，對於近年來已受到沿岸侵蝕的佛羅里達南部來說，未來前景恐怕不樂觀，估計將有800萬人生活將受到影響。

據《英國衛報》報導，2060年佛羅里達南部海平面最高將上升78公分，科學家也指出，邁阿密在過去31年水位上升了15公分，未來只需要再15年就將可再增加15公分，屆時當地許多南海灘等知名地標恐將沉入海底。

對此，佛羅里達東南4個郡與大自然保護協會等單位已攜手合作希望解決危機，其中包括提高道路、打造新海塘與安裝容量更大的抽水與排水系統，以減緩洪水威力。

據《天氣網站》報導，美國國家海洋暨大氣總署指出，海洋暖化與大氣溫度升高都會讓海平面上升加劇，北極在2019年已出現史上第二高溫，以及觀察到逼近紀錄的海洋高溫及冰床流失。

佛羅里達州東南部氣候變遷小組在去年12月公布報告中也指出，2040年，預估當地南部海平面上升最高來到43公分。對此，美國地質調查局科學家維圖塞克指出，隨著海平面上升後，未來每5年發生極端洪水機率也會倍增。他表示，「這次研究只透露一半的事實，我們沒將分析氣候變遷納入，但可想而知其對海平面上升的影響是相當顯著的。」

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氣候變遷 高溫 南海

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