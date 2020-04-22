美國人對中國負面觀感創新高 結果卻與新冠疫情無關？

(德國之聲中文網) 美國知名的民調機構皮尤研究中心周二 (4月21日) 公布了一項關於美國人對中國觀感的最新調研，結果顯示有66%的美國人對中國帶有負面觀感。這個結果創下皮尤研究中心自2005年起進行相關的調研以來，美國人對中國負面觀感比例最高的一次。此外，跟特朗普剛就職時相比，2020年對中國有負面觀感的美國人比例也增加了20%。

皮尤研究中心是今年三月份針對1000名美國成年人進行這項調研，而當時美國的新冠疫情正在快速的惡化，但調研團隊並未從數據中發現美國人在這段疫情期間，有明顯改變他們對中國的觀感。

負責設計這項調研的研究員戴維琳 (Kat Devlin) 向德國之聲表示，由此可見，雖然中國處理疫情的方式讓部分美國人認為十分不恰當，但這個現象並沒有因此明顯增加美國人對中國的負面觀感。她表示：「但我們會持續地觀察相關的趨勢，因為對我們來說，分析新冠疫情未來如何影響美國人對中國的觀感仍是非常有趣的。」

對習近平不信任感創新高

另一方面，皮尤研究中心也針對美國人對中國國家主席習近平的觀感進行的調研。結果顯示，有71%的美國人不認為習近平有辦法在國際事務上做出對的決定。這個數據也創下皮尤研究中心2014年開始在調研中問這個問題以來最高的比例。

值得一提的是，以往美國人對習近平的信心都維持在一定的水平，但自從2019年開始，美國人對習近平的信心指數下降了21％，遠遠超過以往10％的平均差距。這個變化不是只有發生在特定群體內，而是不同政治背景與年齡層的美國人都出現對習近平失去信心的情況。

盡管美國總統特朗普在新冠疫情爆發後，也增加他對中國政府的批評，但是調研結果顯示，美國人對習近平的信心並未因此明顯受到影響。

九成美國人視中國的影響為威脅

此外，皮尤研究中心的調研還發現，有高達九成的美國人將中國的勢力與影響力視為威脅，其中有62%的美國人將中國的勢力增長視為重大威脅。這個結果比2018年的數據還增長了14％，而在不同年齡層的美國人當中，50歲以上的美國人有七成將中國視為重大威脅。反觀18到29歲的美國人當中，只有一半的人將中國視為重大威脅。

另一方面，調研中有超過一半的美國人將大部分的美中議題視為非常嚴重的問題。其中，有61%的美國人認為中國對於全球大環境的影響是個非常嚴重的問題，而57%的美國人認為中國對美國進行的網路攻擊是個非常有威脅性的問題。另外，有也多達57%的美國人認為中國的人權政策也是一個嚴重的問題。與2018年相比，這個數據增加了8%。

調研結果也顯示，與前面幾個議題相比，認為中國在經濟與軍事上對美國構成威脅的美國人比例相對低了一些。有49%的美國人認為中美貿易赤字是非常嚴重的問題，這個數字與2012年相比，下降了12%。另外，有49%的美國人對中國不斷增強的軍事戰力感到擔憂。

美國政策或影響公眾對中的觀感

皮尤研究中心的研究員戴維琳向德國之聲表示，雖然傳統上支持共和黨的美國人對中國抱持負面觀感的比例比支持民主黨的美國人還高，但是過去幾年，雙方對中國抱持負面觀感的比例都有升高的趨勢。她説：「自從2018年以來，共和黨支持者與民主黨支持者認為中國對美國造成重要威脅的比例，是以雙位數的速率在增加。」

此外，戴維琳指出，自從美國在2018年與中國展開貿易戰後，美國人對中國的負面觀感是以歷年來最快的速度在增加。皮尤研究中心2019年的調研結果顯示，認為中美經貿關系不好的美國人，同時也對中國抱持負面觀感。她告訴德國之聲：「這可以顯示，美國人對中國的負面觀感，從某層面上來看是受到經濟考量的影響。」

整體來說，自從特朗普上台後，美國人對於美國軍事戰力的信心有逐年成長的趨勢。調研的數據顯示，從2016年到2020年，美國人對美國軍事戰力的信心指數成長了11%，而美國人認為中國擁有比美國強大軍事戰力的比例，在同時期也下降了6%。

戴維琳表示，整體來說，目前幾乎所有的美國人都認為國際情勢在美國的帶領下會發展得更好，而如果他們被迫在中國與美國之間，選擇一個國家來主導國際情勢的話，91%的美國人會說應該由美國來主導國際情勢。她説：「基本上自從2018年後，這個問題的比例便沒產生太大的變動。」

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