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「最毒班機」、酒店女公關結案 無進一步擴大社區風險

FDA批准首個新冠病毒居家自我檢測劑 一線醫護人員優先使用

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合21日電
聯邦食品暨藥物管理局批准美國第一個居家自我採檢是否感染新冠病毒的世紀，一旦廣泛採用，將免除排隊接受測試的困擾，讓更多人接受檢測。 美聯社
聯邦食品暨藥物管理局批准美國第一個居家自我採檢是否感染新冠病毒的世紀，一旦廣泛採用，將免除排隊接受測試的困擾，讓更多人接受檢測。 美聯社

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)21日緊急批准首個新冠病毒居家自我採檢試劑；由「LabCorp」實驗室開發的這套包括鼻腔拭子在內的檢測一旦被採用，將會增加多數州可採用的檢測途徑；不過，一開始將讓第一線醫護人員優先使用。

FDA說，該實驗室提交的資料顯示，居家採檢和在診所、醫院或其他檢測點採檢一樣安全準確。

聯邦食品暨藥物管理局局長哈恩(Stephen Hahn)發表聲明說：「此舉將提供一種方便且可靠的方式，讓患者在家舒適且安全地採檢。」

患者將收到廠商送來的拭子，用以擦拭自己的鼻腔，然後使用絕緣包裝寄回實驗室；FDA說，這種檢測可望在全美多數州根據醫囑推行。

該實驗室說，一開始將讓醫護人員與緊急工作人員優先使用，因為他們可能暴露在病毒下或出現症狀，之後在「接下來數周」開放給一般民眾使用。

廠商也說，因為此檢測為消費者在家自行進行，可望幫助減少口罩需求與採檢時所需的其他防護裝備。

此檢測要價119元；消費者須自費受檢，並要求自己的保險公司給付。

川普政府多次表示，民眾接受新冠篩檢費用將得到給付，不須自行埋單。

全美各州州長紛紛表示各州篩檢不足，而CVS與沃爾瑪(Walmart)等公司都在停車場設立得來速(Drive through)檢測點，這套讓民眾居家採檢的工具，可望讓更多人能接受篩檢。

醫學專家說，居家採檢讓消費者更方便，並降低民眾前往醫療院所的需求，避免不慎讓醫護人員與其他民眾暴露在感染風險中。

耶魯大學醫學院臨床微生物學實驗室副主任坎貝爾(Sheldon Campbell)說：「居家採檢可支援遠距醫療，幫助交通不便或偏遠地區患者受檢。」

但專家也警告，鼻腔拭子採檢的準確度可能較低，不如醫護人員進行的黃金標準採檢工作；醫護人員通常會使用長的鼻腔拭子穿過受檢者鼻腔直到喉嚨後部。

法國一項經同行審議的小型研究上周就指出，使用鼻腔拭子的新冠檢測檢出偽陰性機率比較長拭子更高。

居家採檢也恐延長民眾得知檢測結果的時間。

醫護人員 患者

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