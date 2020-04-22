FDA批准首個新冠病毒居家自我檢測劑 一線醫護人員優先使用

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)21日緊急批准首個新冠病毒居家自我採檢試劑；由「LabCorp」實驗室開發的這套包括鼻腔拭子在內的檢測一旦被採用，將會增加多數州可採用的檢測途徑；不過，一開始將讓第一線醫護人員優先使用。

FDA說，該實驗室提交的資料顯示，居家採檢和在診所、醫院或其他檢測點採檢一樣安全準確。

聯邦食品暨藥物管理局局長哈恩(Stephen Hahn)發表聲明說：「此舉將提供一種方便且可靠的方式，讓患者在家舒適且安全地採檢。」

患者將收到廠商送來的拭子，用以擦拭自己的鼻腔，然後使用絕緣包裝寄回實驗室；FDA說，這種檢測可望在全美多數州根據醫囑推行。

該實驗室說，一開始將讓醫護人員與緊急工作人員優先使用，因為他們可能暴露在病毒下或出現症狀，之後在「接下來數周」開放給一般民眾使用。

廠商也說，因為此檢測為消費者在家自行進行，可望幫助減少口罩需求與採檢時所需的其他防護裝備。

此檢測要價119元；消費者須自費受檢，並要求自己的保險公司給付。

川普政府多次表示，民眾接受新冠篩檢費用將得到給付，不須自行埋單。

全美各州州長紛紛表示各州篩檢不足，而CVS與沃爾瑪(Walmart)等公司都在停車場設立得來速(Drive through)檢測點，這套讓民眾居家採檢的工具，可望讓更多人能接受篩檢。

醫學專家說，居家採檢讓消費者更方便，並降低民眾前往醫療院所的需求，避免不慎讓醫護人員與其他民眾暴露在感染風險中。

耶魯大學醫學院臨床微生物學實驗室副主任坎貝爾(Sheldon Campbell)說：「居家採檢可支援遠距醫療，幫助交通不便或偏遠地區患者受檢。」

但專家也警告，鼻腔拭子採檢的準確度可能較低，不如醫護人員進行的黃金標準採檢工作；醫護人員通常會使用長的鼻腔拭子穿過受檢者鼻腔直到喉嚨後部。

法國一項經同行審議的小型研究上周就指出，使用鼻腔拭子的新冠檢測檢出偽陰性機率比較長拭子更高。

居家採檢也恐延長民眾得知檢測結果的時間。