搶聯邦紓困預算大餅 國會說客忙翻天

疫情衝擊下百業蕭條，但華府的國會遊說事務所近來卻發現，新增客戶中出現不少以往鮮少與國會說客有交集的「稀客」。

為了振興受到新冠病毒大流行重創的美國經濟，聯邦政府投入巨額預算推出紓困方案，長久以來較少與政治有瓜葛，但如今已瀕臨斷炊關頭的產業，都希望透過國會說客，能從預算大餅分一杯羹。

國家廣播公司(NBC)報導，根據聯邦國會遊說申報登記，過去幾周內，國會遊說事務所共計接到近200個新增客戶，這些客戶所關注的議題，絕大多數與新冠病毒疫情紓困有關。這些客戶中，絕大多數在過去從不曾聘請國會遊說事務所，某些客戶則是多年前曾經找過國會遊說事務所。

據非營利組織「回應政治研究中心」(Center for Responsive Politics)執行主任席拉‧克魯姆霍爾茲(Sheila Krumholz)指出，所有產業在這波疫情中都受到影響，許多產業正在生存邊緣掙扎著，「國會現在正大手筆推出紓困計畫，很多公司企業自然而然希望盡可能爭取機會」。

根據「1995年國會遊說公開法」(Lobbying Disclosure Act of 1995)，從事聯邦遊說的國會遊說人員須每季向國會申報活動紀錄；法律規定，遊說人員必須申報新增客戶名單、客戶關切議題或法案，這些申報內容都屬於公開訊息。

NBC報導，紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)從創立以來不曾雇用國會遊說人員，如今受到疫情影響，也找上遊說事務所。

紐約大都會歌劇院發言人阿布拉哈曼(Lee Abrahamian)指出，由於地方政府下令疫情期間非必要行業暫時歇業，讓歌劇院因此將蒙受6000萬元損失，因此希望透過國會遊說人員協助如何申請各種紓困計畫。