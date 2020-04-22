聽新聞
test
0:00 / 0:00
搶聯邦紓困預算大餅 國會說客忙翻天
疫情衝擊下百業蕭條，但華府的國會遊說事務所近來卻發現，新增客戶中出現不少以往鮮少與國會說客有交集的「稀客」。
為了振興受到新冠病毒大流行重創的美國經濟，聯邦政府投入巨額預算推出紓困方案，長久以來較少與政治有瓜葛，但如今已瀕臨斷炊關頭的產業，都希望透過國會說客，能從預算大餅分一杯羹。
國家廣播公司(NBC)報導，根據聯邦國會遊說申報登記，過去幾周內，國會遊說事務所共計接到近200個新增客戶，這些客戶所關注的議題，絕大多數與新冠病毒疫情紓困有關。這些客戶中，絕大多數在過去從不曾聘請國會遊說事務所，某些客戶則是多年前曾經找過國會遊說事務所。
據非營利組織「回應政治研究中心」(Center for Responsive Politics)執行主任席拉‧克魯姆霍爾茲(Sheila Krumholz)指出，所有產業在這波疫情中都受到影響，許多產業正在生存邊緣掙扎著，「國會現在正大手筆推出紓困計畫，很多公司企業自然而然希望盡可能爭取機會」。
根據「1995年國會遊說公開法」(Lobbying Disclosure Act of 1995)，從事聯邦遊說的國會遊說人員須每季向國會申報活動紀錄；法律規定，遊說人員必須申報新增客戶名單、客戶關切議題或法案，這些申報內容都屬於公開訊息。
NBC報導，紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)從創立以來不曾雇用國會遊說人員，如今受到疫情影響，也找上遊說事務所。
紐約大都會歌劇院發言人阿布拉哈曼(Lee Abrahamian)指出，由於地方政府下令疫情期間非必要行業暫時歇業，讓歌劇院因此將蒙受6000萬元損失，因此希望透過國會遊說人員協助如何申請各種紓困計畫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言