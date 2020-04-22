禁移民震撼彈！川普的「國王新衣」 60天後又如何？

川普總統繼20日晚間突然推文，投下語焉不詳的「禁收移民」震撼彈，吊足人們胃口之後，21日掀開這張被他稱為「能保障美國人工作」的強有力行政令的底牌—暫停簽發綠卡60天。

川普從競選到當選總統，一路走來，「嚴打移民」貫穿始終，除了要築牆攔截非法移民外，縮減合法移民的方案也是層出不窮；在他仍把新冠病毒稱為「大號流感」的3月，疫情給他的啟發，竟然是「此時我們更需要建一座邊牆」。

作為川普競選總統施政的核心，「嚴打移民」也是多次助他乘風破浪、守住基本盤的「安全牌」；在相繼甩鍋中國、前總統歐巴馬、民主黨和世界衛生組織之後，移民成了此次疫情的最新接鍋俠。

用「保護美國人工作」掩蓋「抗疫不力」事實

此舉雖在美國歷史上前所未有，但川普披著「保護美國人工作」的國王新衣，實為掩蓋自己的「能力不佳、抗疫不力」的事實；要「保護美國人的工作」，卻虛張聲勢地只暫停60天，不敢長時間蠻幹到底。60天後豈不一切回歸如常，又有移民來搶「美國人的工作」？終究讓人一眼看穿他雷聲大雨點小，挾移民議題為己私用的底蘊。

川普21日在記者會上反覆強調自己是為了「保護美國公民」，才迫於無奈要「禁移民」，面對質疑「是否藉這場公衛危機推進自己的反移民政治議程」，他也否認，「只為保住美國人的工作」。

川普說，「我們的經濟在全球歷史上最佳，但有一天突然要(為疫情)中斷，當然這是對的事，不然可能有1、200萬美國人喪生，但看看現在的狀況，我們最不希望的是搶走美國人的工作」。

但在大書特書自己萬般重視保障美國人工作的同時，他卻不願承認，先得保住生命，才談得上保住工作。

美國人命不值錢 川普只在乎經濟與股市

回望過去近兩個月時間，美國新冠疫情從川普的「病毒會奇蹟般消失」到確診病例逾80萬，死亡逾4萬，期間還充斥著州政府哭天搶地要不到聯邦支援，各地一線人員苦求物資卻遲遲不到位這些飛速攀升的死亡數字和悲鳴，都不足以撼動川普，在美國彷彿人命不值錢，唯經濟與股市值得川普過問。

美國的建國先賢將移民視為保持國家獨創性和先進性的基石，把移民視作美國的立國之本，這些在川普眼中，不過是「左派」令人厭煩的又一「政治正確」式的叫囂罷了。

川普還21日尚未公布「暫停接受移民」的行政令細節，其影響也有待觀察，但在川普當作連任重要指標的經濟因疫情拖累之際，這一行政令就算明擺著「60天後又如何？」仍將是川普為求連任，向鐵桿川粉吹噓的籌碼。