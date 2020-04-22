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就法論事… 川普的確有權禁止移民入美

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

川普總統是否有權以疫情、保護本土就業為由，禁止移民進入美國？答案是可以的；只不過，任何如此雷厲風行的動作，接下來勢必面臨法律挑戰，走上訴訟途徑之後，未來川普政府在法庭能否勝訴，目前仍未明朗。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，簡稱ACLU)平權部門政策副主任佛羅瑞斯(Andrea Flores)便譴責川普這項行動說，川普似乎對搶救人命不甚在乎，比較有興趣煽動反移民火焰，「我們無法允許川普總統利用這波疫情期間，趁機推動他的種族歧視主義與仇外主義。」

根據總統權限，川普確實可以發布禁止移民入美的行政命令，道理如同他在3月11日頒布行政命令，禁止來自傳出新冠病毒疫情11個國家觀光客入境美國一樣。

聯邦法律「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)，賦予美國總統寬廣的權限。條文當中寫道，如果美國總統發現任何外國人入境將危害美國利益，便得以宣布禁止移民入境，禁止期間長短也是由總統自行裁量。

過去以來的聯邦法院判例顯示，「移民與國籍法」的文字對於總統下令禁止外籍人士入境，並沒有設下太多限制，並沒有規定哪些因素底下總統才能拒絕外籍人士入境，也沒明確規範禁止外籍人士的期間可以維持多久。

美國最高法院最近一次的相關判例是在2018年；川普政府頒布行政命令禁止穆斯林國家觀光客入境美國，最高法院裁決是站在川普這邊，判決書中寫道，「移民與國籍法」所有條文意涵，通通都是尊重總統裁量。

對於川普的最新行政命令，德州大學法學院(University of Texas School of Law)教授瓦拉德克(Steve Vladeck)分析，接下來會面臨什麼樣的法律挑戰，取決於這道命令的針對對象究竟有多廣；例如是否適用於合法的綠卡持有人、目前擁有合法身分的其他移民，還是只針對先前與美國並沒有任何關聯的新移民

新移民 川普 疫情

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