民主黨批「川普是仇外總司令」 移民成代罪羔羊

川普推文宣布將簽署行政命令暫停移民，國會民主黨人為此群起猛攻；指川普此舉擺明了是想卸責、轉移人們對他處理疫情不力的注意力；眾院民主黨團主席傑佛瑞（Hakeem Jeffries）的推特發文則是直指川普是「仇外總司令」。

民主黨聯邦眾議員、西班牙裔黨團主席卡斯楚（Joaquin Castro）推文指出：「川普不只是想藉此轉移人們對他未能制止新冠病毒傳播、未能挽救生命的注意力，這種近似極權者的作法，更是在利用一場危機來推進他的反移民議程。我們必須團結起來，拒絕他的分裂。」

民主黨維吉尼亞州聯邦參議員、2016年副總統參選人肯恩(Tim Kaine)指這是「一種可悲的嘗試，想把人們對他明顯無能的指責，轉到無形的敵人身上。總統有必要重讀『獨立宣言』。」

加州聯邦參議員、民主黨總統參選人白登可能的副總統搭檔賀錦麗(Kamala Harris)則說，川普「打從第一天起就沒有認真對待這場危機。他拋棄總統職責，犧牲了人命。」

新澤西州國會眾議員帕斯克里爾（Bill Pascrell）推文說：「今晚，全美已有79萬確診病例，4萬2000人死亡。這個腐敗的丑角，必將竭盡所能分散注意力，偏離自己造成國人死亡的失敗，改去指責任何人。」

華盛頓州聯邦眾議員普米拉·賈亞帕（Pramila Jayapal）推文說，移民一直在讓美國更偉大，但難以置信的是，川普要暫停移民，他是在「打種族主義和仇外牌」。

眾院司法委員會主席納德勒（Jerry Nadler）推文表示，川普正設法分散人們對他在新冠病毒疫情上「混亂」反應的注意力，顯示他有多麼「渺小而無能」。

參議院少數黨領袖、紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)也指責川普此舉是在分散注意力、轉移眼前新冠肺炎測試不足的問題。

維吉尼亞州民主黨聯邦眾議員拜爾（Don Beyer）則推文道：「川普從一開始就想找人卸責卻失敗了。移民幾乎已經停止了，美國確診案例卻還是比其他任何國家都要多。移民是他仇外的代罪羔羊。」

川普政府官員表示，此禁令「已審議了一段時間」，最快可能在本周通過；共和黨國會議員幾乎沒有什麼人對此事反應。