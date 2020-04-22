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以疫之名 川普搶救的是總統的飯碗

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合21日電

新冠疫情在美國爆發後，聯邦政府暫停許多非必要的正常運作，移民業務是其中之一，已有效阻擋了移民合法化的途徑；但川普總統21日以疫情為由，宣布60天內拒絕部分移民入境，被質疑是利用新冠肺炎危機，濫用權力以達政治利益，只為了挽救總統連任選情。

川普20日晚間先推文寫道，他有意簽署行政命令，阻止所有移民入境；21日傍晚在白宮疫情說明會上正式宣布這項政策；洛杉磯時報發表社論指出，川普的決定並不僅考量新來者可能加速新冠病毒傳播，而是他們將剝奪美國勞工的工作，而後者近幾周已隨疫情而消逝。

川普藉由猛攻合法與非法移民贏得2016年總統大選，當選後透過逮捕手段強力限制新移民人數，大幅削減難民收容人數，並駁回非法入境者的庇護申請；政府要求在關口申請移民者留在墨西哥等待冗長行政程序，但隨疫情蔓延，川普已關閉南北邊境幾乎所有非貿易交通，並暫停接受庇護申請。

川普競選活動發言人的麥內尼(Kayleigh McEnany)21日表示，「在我們面臨空前年代之際，川普總統致力維護美國公民的健康與經濟福祉，如同總統所言『，數十年的移民紀錄導致公民低薪和高失業率，尤其是非裔和拉丁裔』，在美國人尋求重返職場的時候，這項行動有其必要。」

洛時在社論中直指川普的說法不實；社論中說，多項研究顯示新移民難以找到工作，且通常只能找到薪資低廉、危險的苦力，有非勞力取向的新移民則為經濟注入活水，帶動薪資上漲。

華府智庫「布魯金斯研究院」(Brookings Institute)2012年報告指出，「移民和美國出生的勞工一般不會競爭同一種工作」，「低技術移工讓美國出生的農夫、包商和工匠擴大農業生產或建造更多房子，並提高美國勞工的薪資。」移民也協助當地經銷商、餐廳等企業，移工經濟帶來很大的積極影響。

社論指出，很難評估川普比喻性的封鎖邊境將協助或損害經濟，只能靜觀其變；但經濟不景氣只是暫時，在川普焦急地宣稱要解除商業活動禁令之際，無人能準確預測未來經濟將會如何，但肯定需要勞工，無論是新住民或遭資遣的美國人。

洛時社論寫道，川普原擬以繁榮經濟為競選主軸，卻遭新冠肺炎疫情打亂而出現不景氣；他此刻禁止新移民並不意外，意在拯救一個工作：總統。

新移民 川普

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