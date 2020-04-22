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美鎖國暫拒移民 停發綠卡60天
美國總統川普21日在白宮疫情簡報會揭曉「暫停接受移民」60天的行政令，暫停給永久居民申請人簽發綠卡，但農場工人等短期入境美國工作者豁免；他說，美國勞工為了抗擊新冠疫情、拯救同胞生命而犧牲工作，應確保他們重獲工作。
移民研究專家指出，川普已因疫情叫停絕大多數移民，此舉是將限制移民的政策推向新高，使他的鎖國政策更加極端化。
川普21日在白宮記者會上公布明確實施日期，表示美國將暫停簽發綠卡60天，但允許臨時勞工抵美工作，農場工人不受影響。
他並未解釋這項行政令適用於已在美國本土的綠卡申請人，還是人在海外申請移民入境者。
記者質疑川普是否在藉此實現自己減少合法移民的政治議程，川普否認並表示，「我希望在美國的人、美國公民有工作，不希望這些人面臨競爭，現在是非常時期」。
記者會上川普多次提及「保護美國公民」，指暫停接受移民，可優先幫助失業的美國人重回工作崗位，「讓海外湧入的新移民勞工替代他們的工作，是錯誤的」。
他預計在22日簽署該行政令，屆時有望公布更多細節，至於60天後是否繼續暫停，將視經濟情況而定。
川普20日晚間突然推文，宣布「鑑於（新冠病毒）這個看不見的敵人，以及保護偉大美國公民的工作」，他將簽署行政令，暫時停止接受移民。
華府自由派智庫卡托研究所（Cato Institute）的移民研究主任諾拉斯特（Alex Nowrasteh）表示，如果行政令生效，將為美國歷史上首次，即便是1918年流感大流行期間，美國也允許逾11萬移民入境。
根據官方數據，2019年有45.9萬外國人獲得美國綠卡，比2018年減少13%。
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