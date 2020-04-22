球員兼裁判？ 川普集團向川普政府要求飯店紓困

紐約時報引述知情人士報導，受到新冠肺炎疫情衝擊，華盛頓特區的川普國際飯店向身為房東的川普政府要求調整租約。

距離白宮不遠的川普國際飯店是希望與川普打好關係的遊說人士、外國貴賓喜愛的下塌之處。不過，和其他飯店一樣受到疫情衝擊，川普國際飯店空蕩蕩，正在設法縮減開銷。

川普集團擁有且經營這間飯店，但有263間客房的飯店所在棟建築物產權屬於美國聯邦政府。飯店2013年簽下60年合約，每個月必須繳交租金給聯邦總務署。根據聯邦政府數據，川普飯店每個月租金為26.8萬美元（約台幣814萬元）。

根據知情人士，最近幾周，川普飯店詢問能否調整租金。

川普兒子艾瑞克（Eric Trump）證實，川普集團已經展開能否更改租約的溝通，這可能包括更改未來每個月的租金。川普集團表示，目前正常繳交租金。

美國總統川普依然擁有川普集團，但由他的兒子們管理日常營運。

艾瑞克．川普表示，公司向聯邦總務署要求，如果給其他聯邦租戶紓困措施，他們應該比照辦理。艾瑞克在21日的聲明中表示，「向對待別人一樣對待我們，不管是什麼都好」。

發稿時，聯邦總務署並沒有立即回應評論的要求，包括其他租戶是否提出類似詢問。白宮也沒有回應評論的要求。