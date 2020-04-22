川普：將暫停合法移民進入美國 為期60天

美國總統川普周二（21日）在白宮的新冠疫情簡報會上表示，他將暫時禁止合法移民進入美國，實施期間為至少兩個月，以幫助在疫情危機中失業的美國人。他說：「我們必須優先照顧美國勞工。」，因為疫情被解雇的美國人如果被新來移工取代，「是錯誤而且不公平的。」

川普說，暫停措施將實施60天，只適用於尋求獲得永久居留身分的個人。

根據草擬的禁令，申請在食品業工作或是直接協助保護供應鏈的工作，其中農場工人也算在內，這類申請不受限制。另外，從事醫療照護、醫學研究的專業人員也可豁免。

已持H-1B簽證在科技業工作的人，將必須向政府提出最新的證明文件確認未占用美國人的工作機會。難民與尋求庇護者不受禁令影響。美國公民與永久居民的配偶與子女亦不受影響。