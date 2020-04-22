川普宣布將暫停核發綠卡60天 工作簽證不受限
美國總統川普21日的白宮記者會上表示，他將簽署行政命令，暫停核發綠卡60天，但工作簽證不受限。
川普表示，新的移民限制僅針對尋求在美國永久居留的人，而不是尋求暫時在美國工作的人。
他說，行政命令的初步效期為60天，屆時再看當時美國的經濟狀況再決定是否延長。
川普說：「我們要先協助失業的美國人找到工作，而不是讓新移民取代他們。」
川普前一天推文表示，為了保護美國人的工作，他將簽行政命令暫停讓移民進入美國。他的說法遭到美國企業強烈反彈。川普因此退一步，表示新限制僅針對尋求綠卡者，而不是暫時到美國工作的人。
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