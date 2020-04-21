愛在瘟疫蔓延時？ 紐約州承認遙距視訊結婚宣誓有效

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，美國多地封城，社會經濟活動一池死水。某些州非必要政府部門已關閉，包括婚姻登記處。再者美國政府要求民眾減少聚集和出門，保持社交距離，目前絕非行婚禮的良辰吉日。但所謂「辦法總比困難多」，紐約州州長宣布新安排，讓想要盡快結婚的新人們在疫情蔓延時訂下終身。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）在美國時間19日發表推特（Twitter）推文，宣告他即將頒布行政命令，准許紐約州市民透過遙距方式獲得結婚證書，婚姻登記處職員也可透過視像會議進行證婚儀式。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）在美國時間19日發表推特（Twitter）推文，宣告他即將頒布行政命令。圖／Twitter

科莫早於上周六一個記者會上表示，即使是現在新人也沒有理由不結婚，婚事可透過Zoom來達成，只是「做與不做」（Yes or No）的問題而已。

簡單來說，新人可以使用FaceTime、Google Duo或Zoom等遙距視像會議軟件來搞網上婚禮，邀請親友見證誓詞。至於人數上限方面，Google Duo最多容納12人在線、FaceTime支援32人、Zoom則可維持最多100人與會，也許是紐約州州長用Zoom做舉例的原因。

不過無論如何，總算人生大事，網上婚禮相信在好多新人眼中，都是獲得法律承認的權宜之計，畢竟隔住螢幕接受眾人祝福不過癮，所以還是留待疫情過去，在教堂正式行禮比較實際。

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文章授權轉載自《香港01》