恐懼疫情 重症者寧忍受病痛不敢就醫

全美因為新冠疫情而封鎖五周以來，許多醫師發現，很多需要就醫的民眾都不敢到醫院來，包括闌尾發炎、膽囊感染、腸阻塞的病患，以及更嚴重的胸口疼痛與中風患者。

許多醫師擔心，在新冠疫情較不嚴重地區，未處理的健康問題導致的生病與死亡機率，恐與新冠肺炎不相上下；也有醫師預期，很快就將有病患一直拖到病情比恐懼更嚴重才終於被迫求醫。

通報患者失聯的案例，在醫界聊天室與醫師社群媒體帳號上流傳；醫師表示，這些症狀的患者人數大多不太可能減少，表示至少有些人可能在家中生命垂危，但目前尚無法證實此說法。

以嚴重心臟病來說，越來越多證據顯示，病情嚴重到通常會讓他們緊急求醫的患者們，大部分都沒有就醫。

美國心臟病學會期刊將發表的一篇報告中，研究全美九處高量心導管術(Cardiac Catheterization)實驗室，比較今年3月、與2019年1月到2020年2月的數據後發現，「ST上升型心肌梗塞」(STEMI)患者接受治療的人數減少38%。

醫師表示，來自全國各地醫院的這些結果不如預期；疫情產生的壓力可能導致心臟病發作人數增加；新冠肺炎也恐傷害心肌。

蓋洛普(Gallup)3月28日至4月2日進行的民調中，詢問有不同症狀的民眾，若需要在醫院或診所「立即接受治療」，是否擔心暴露新冠病毒；86%心臟疾病患者稱「非常或普通擔心」；在高血壓患者中，該比率為83%。

因為有許多患者可能寧願在家忍受病痛或甚至喪命都不願到醫院就診，美國心臟病學會上周在資訊網站CardioSmart上發起活動，試圖向小心翼翼的民眾保證，鼓勵患者打911電話尋求緊急援助，並繼續例行掛號看診，也可利用遠程診斷(telemedicine)；網頁寫道：「醫院有安全措施，能保護民眾不受感染。」

許多「勞作發作型心絞痛」(Exertional angina)患者，如今都坐在家中，而沒有每天走樓梯搭乘地下鐵，而且症狀的不適感可能需要更嚴重才能迫使患者求醫。

感染新冠病毒後症狀最嚴重的群體就是糖尿病、肥胖、高血壓患者，而這些人也容易罹患中風與心臟病，在非裔與西語裔尤為常見。