龍捲風侵襲…南部州至少2死 數萬戶停電
阿拉巴馬州官員20日說，一股強烈風暴闖進南部腹地，期間至少有兩人懷疑在龍捲風吹襲下喪生。
美聯社報導，法醫賴特(Derek Wright)說，當風暴在19日晚上11時30分吹襲亨利郡(Henry County)時，61歲居民威廉斯(Jerry Oliver Williams)遇害。
賴特說，當暴風吹倒威廉斯與妻子和孩子共住的房屋時，該地區正處於龍捲風警告之下。
他說：「當龍捲風摧毀威廉斯的移動房屋時，他正在裡面，與妻子和孩子一起，但他的妻子和孩子沒有事。」
密西西比州馬利恩郡(Marion County)法醫葛拉漢(Jessie Graham)說，當地疑似遭受龍捲風吹襲，造成一人死亡。桑迪胡克(Sandy Hook)社區的70歲居民強森(Jerry Johnson)，在風暴直接吹襲他的房屋時死亡。
國家氣象局說，他們已收到該地區下大冰雹和電線桿斷裂的報告。應急管理官員說，有20棟房屋受到破壞。
與此同時，杜斯卡洛薩市(Tuscaloosa)阿拉巴馬大學的主音樂樓發生火災，消防員在風暴中努力撲救。當局尚未確定起火原因，但事發時該地區正行雷閃電。
市長馬多斯(Walt Maddox)推文說，消防員救回了阿拉巴馬州「百萬樂團」的大部分樂器和製服。
國家氣象局說，廣大地區下雨，降雨量共計超過兩吋，在阿拉巴馬州中部偏遠的地方，一天的降雨量超過八吋。
在20日中午前後，阿拉巴馬州和密西西比州共有超過3萬5000個住宅和商戶仍未恢復電力供應。
風暴預測中心19日從德州東部至喬治亞州南部等地收到逾250個疑似是龍捲風、以及強風、冰雹和風暴的破壞報告。國家氣象局的團隊將評估風暴軌跡，以確定龍捲風吹襲的地點。
在這場風暴襲擊前，多達100場龍捲風在復活節周日開始爆發，連續兩天吹襲該地區，造成至少36人死亡。
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