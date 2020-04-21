最高法院：嚴重刑案定罪 陪審團裁決須一致

聯邦最高法院20日裁定，嚴重刑事案件的陪審團必須全體一致做成決議，才能把被告定罪。

美國只有路易斯安納州和俄勒岡州，准許對被告非一致定罪。高院以六票對三票做成的決議，推翻路州法庭對伊凡傑利斯托‧拉莫斯的定罪裁決。他因殺害一名婦女，2016年由陪審團以10票對2票定罪，獲判無期徒刑。現在他可能獲得重新審判。

路州最近修法規定必須一致定罪，可是新法只適用於2019年起觸犯的罪行。俄州也仍准許非一致定罪，而且州司法廳長向法庭表示，禁止這種做法可能使數以百計定罪裁決無效。

高院的裁決將影響仍在上訴的被告，不過已定案的被告必須展開另一輪告訴，以確定這種裁決是否適用於他們。

拉莫斯的律師說：「高院裁定憲法第六修正案的保障完全適用於路州，駁斥任何二流司法的概念，讓我們感到欣慰。在新冠危機之時，讓不當遭到囚禁的犯人有機會儘快出獄至為重要。」

高院上次審理這個問題是在1972年，而當時大法官裁定憲法沒有任何條款，禁止各州對一些案件做非一致定罪裁決，雖然第六修正案規定聯邦刑事案必須全體一致定罪。

1972年的裁決使陪審團審判權成為憲法前10項修正案保障的權利中，少數未全面適用於美國各州和聯邦政府的權利之一。高院去年也裁定，憲法禁止過度罰款的規定適用於所有州和聯邦政府。

大法官戈薩奇代表高院多數派提出意見書說，非一致定罪不符合憲法對陪審團審判規定的權利，而這種殘留的種族隔離法規應該拋棄。非一致裁決是有意讓占多數的白人陪審員，壓倒少數黑人陪審員的反對。

高院的裁決將使美國50州和聯邦系統的刑事案件，今後都必須由陪審團一致做成定罪裁決。