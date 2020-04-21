滑雪場滯美外籍季節工 「疫」外感受家的溫暖

新冠病毒疫情延燒之際，一群來自拉丁美洲的年輕人被迫滯留美國。他們遠離家園來到美國滑雪勝地當季節性工人，沒想到大雪還沒消失，新冠病毒就攻占全球。還好，他們沒有被遺棄。度假村向他們伸出援手，讓他們在此非常時期有地方住、獲得溫飽，同時感受人性的溫暖。

全美估計有1500多名持J1簽證的拉丁美洲年輕人，因新冠肺炎疫情滯美。

佛蒙特州北部的Jay Peak度假村，目前就住著23個拉丁美洲季節性工人。其中，來自秘魯利馬、22歲大學生安東妮拉·阿托（Antonella Atto）原本計畫3月返家，不料秘魯邊境關閉，有家歸不得。

阿托與其他相同遭遇的打工學生都在等待何時可以回家的消息，Jay Peak度假村則是慷慨提供他們食宿。度假村行政人員每天聯繫他們，確認安好。阿托說：「我知道大家都不容易，但我們在這裡很安全；這裡就像個大家庭。」

在科羅拉多州，約有80名打工者因厄瓜多關閉邊境，困在韋爾度假村（Vail Resorts）；目前免租金住在職工宿舍。與此同時，韋爾度假村執行長凱茲（Rob Katz）和妻子捐贈100萬元設立基金，幫助有意在危機緩解後重返工作崗位的季節性員工。

在新罕布夏州，沃特維爾谷（Waterville Valley）度假村有少數國際旅客也免租金住在員工宿舍裡。度假村還開設廚房提供熱食，供客人取用。甚至還提供前往附近城鎮的交通車，讓有需要者可以去買雜貨用品。

Jay Peak度假村客房社區參與總監梅莉莎·謝弗（Melissa Sheffer）日以繼夜地工作，設法讓打工學生搭到回秘魯的人道班機。謝弗每天與學生視訊或通電話，有時還接聽學生家長來電。她說：「學生們在這裡都有家的感覺。他們很開心，也儘量讓自己在這種時候開心起來。」