55歲媽媽染疫逝 30歲唐氏症兒9天後跟著走了
來自新澤西州卡爾尼市(Kearny)的卡洛琳‧馬汀-雷茲(Carolyn Martins-Reitz)上月因為罹患新冠肺炎而死亡；一個多星期後，患有唐氏綜合症(Down syndrome)的兒子湯瑪斯‧馬汀(Thomas Martins)也去世了。
享年55歲的馬汀-雷茲，生前致力照顧現年30歲的兒子；馬汀-雷茲的丈夫雷茲(Rudolph Reitz)表示，母子兩人在3月底前開始出現新冠病毒感染症狀。
雷茲認為，妻子送醫治療後，可能導致馬汀病情加重；「我們認為，馬汀的母親突然離開，家裡又有很多醫務輔助人員，導致他的病情加速惡化成肺炎；看到母親被帶走，對他來說打擊很大。」
雷茲說，馬汀-雷茲此前已患有疾病，於3月28日去世後，兒子馬汀則在4月6日、他自己的30歲生日當天過世。
馬汀-雷茲曾是一位才華洋溢的藝術家，並曾在新州紐瓦克教區兼職；雷茲說，她是「最聰明、善良、溫柔的人之一」。
她竭盡心力照顧孩子們，包括哥哥馬汀與妹妹雪倫‧雷茲(Sharon Reitz)，確保兒子把握每個機會成長茁壯。
瓊妮‧雷溫(Joni Lewin)曾見證摯友馬汀-雷茲為兒子爭取參加學習計畫的權利；而馬汀「遺傳到母親的善良與熱情性格；帶給身邊的人友善的光亮，也有非常正面的能量。」
雷茲也說，馬汀「熱愛生活，喜歡與人相處」，也喜歡「跟大家聊電影」。
一家人在紐瓦克聖凱西米爾教堂(St. Casimir)相當活躍；雷茲說，馬汀曾和妹妹一起擔任輔祭人員。
雷茲表示，馬汀-雷茲過世時，馬汀已開始使用呼吸器，所以他直到最後都不知道母親已往生。
雷茲和雷溫原本擔心，馬汀能否撐到自己的30歲生日當天，但仍在離世前獲得生日祝福，醫院人員還準備蛋糕，幫他舉辦一場派對。
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