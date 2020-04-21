忙著抗疫忘了食安！這2個月…食品召回變少了

在疫情期間保證國家的食品供應安全，農業部正面臨日益增大的壓力，專家認為，目前的食品供應是安全無虞，但隨著食品產業工人生病、檢驗員的檢疫手段受限、對食品安全檢驗的重視不夠，以及疫情以來的召回行動大減，農業部今後在食品安全上勢將面臨嚴峻挑戰。

過去兩個月，農業部的食品安全檢驗局採取的唯一召回行動，是「家庭傳統肉類公司」的產品因為商標錯誤而在2月8日被召回，但此後一直沒有召回，直至4月10日發生兩起召回事件。而2月之前的召回則是經常出現，包括1月的五起、12與11月各四起和10月的三起。

儘管食品專家表示，雖然沒有跡象顯示，疫情爆發以來的食品安全出現了隱憂，但檢驗人員仍應保持警惕，以便及時發現可能的安全隱患。羅格斯大學教授沙夫納說，疫情期間沒有食物召回確實顯得非同尋常，是因為疫情分散了注意力，而疫情尚未直接影響到食品產業。北卡羅來納州立大學的食品專家查普曼也認為，目前每個人的關注焦點都在疫情上，卻忽視了食品業的安全。

疫情期間的召回減少引起許多擔憂，尤其是史密斯費德肉類公司因為工人染疫而關閉兩座加工廠，該公司設在南達科他州的一座加工廠也因一名員工病亡而關閉，愛阿華州的泰森食品加工廠也有兩名員工染疫病亡。

新冠疫情的威脅使得農業部的食品安全檢驗工作更難進行，農業部3月宣布，將保證有足夠的檢驗人員，政府承諾履行使命並將採取更多措施，確保檢驗產品和食品供應的安全，食品安全檢驗人員將繼續奮戰在檢疫的一線。

專家沒有說明兩個月來食品召回減少的原因，認為一方面可能是需召回的產品向農業部的報告減少，或許是食品企業的安全措施得到加強，另一方面可能是因為政府預算被削減和法規放寬，導致對食品安全的檢驗減少。專家指出，即使疫情過後，農業部的食品安檢驗仍將面臨挑戰。