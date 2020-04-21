川普將暫時禁止所有移民入境？若下令將是美國史上首次

美國總統川普20日晚間推文，他將簽署行政命令，暫停讓移民入境美國。華盛頓郵報報導，目前無法得知川普所指為何，以及他是否有權力這麼做。

川普推文說：「有鑑於受到看不見的敵人攻擊，以及有必要保護我們偉大的美國公民的工作，我將簽署行政命令，暫時中止讓移民來美國。」

川普在疫情期間已動用緊急權力，暫停保護未成年非法移民和尋求庇護者的法令，如此一來，美國政府就能立即將其遣返，或將他們拒於南部邊境之外。

自由主義智囊團卡托研究所的移民分析師諾拉斯特（Alex Nowrasteh）表示，川普至少有兩個法律依據能向所有移民關閉邊界。

美國法典第42卷使川普能出於健康因素暫停移民入境，而美國聯邦最高法院也仍維持他針對多個穆斯林國家發布旅遊禁令的裁決，賦予川普針對移民擁有無限權力。

諾拉斯特說，若川普真的簽署行政命令，暫停全球各地移民進入美國，那將是美國史上前所未見的情況。美國在1918年西班牙流感盛行期間，仍允許成千上萬名移民進入美國。

第二次世界大戰期間，美國繼續發放簽證並允許來自墨西哥的移工透過「手臂計畫」（Bracero Program）入境，以補足戰後美國境內的勞動短缺。