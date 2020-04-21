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要讓美國人保有工作 川普宣布「暫停接受移民申請」

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
美國總統川普20日出席白宮記者會。美聯社
美國總統川普20日出席白宮記者會。美聯社

美國總統川普20日晚間在推特宣布，將簽署最新行政命令，暫時接受來自各地對美國的移民申請。

川普表示，這是基於隱形敵人（指新冠肺炎）的攻擊，要讓美國公民保有工作，因此做出這項決定。

白宮尚未對此發布行政命令或說明。

移民 川普

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