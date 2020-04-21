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要讓美國人保有工作 川普宣布「暫停移民申請作業」
美國總統川普20日晚間在推特宣布，將簽署最新行政命令，暫時中止來自各地對美國的移民申請作業。
川普表示，這是基於隱形敵人（指新冠肺炎）的攻擊，要讓美國公民保有工作，因此做出這項決定。
In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020
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