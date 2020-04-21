要讓美國人保有工作 川普宣布「暫停移民申請作業」

「解放的時刻到了，我們要自由、不要封城！」美國從上週起，實施封城禁令的密西根州等各地陸續發生「反封城」抗爭，要求州政府解除針對商業和民眾出入的封鎖，保障人民被憲法賦予的自由、拯救因為封城而奄奄一息的生活經濟。19日，科羅拉多州更上演了諷刺對比的一幕：佩戴N95口罩的醫護人員與抗議封城的民眾在街頭對峙，進而引發了美國輿論「到底要自由、要錢、還是要命」的爭論。儘管總統川普發文力挺抗議民眾，卻又引起不少政治風波；看似「反智」的抗議行為背後，卻也牽涉了美國憲法與州政府複雜微妙的權力關係；但封鎖禁令的範疇能到多少？要求解封的主張又是否合理？

2020-04-21 08:50