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艦隊疫情未卜 國防部今無人出席指揮中心記者會

美各地現解封示威 專家：太早解封會有反效果

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美國總統川普周一 (4月20日) 在白宮例行記者會上再次指控世衛試圖掩飾中國的疫情，但他並未提供證據來支持他的論點。此外，他也批評民主黨眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) ，表示她在新冠疫情爆發初期就應該開始針對中國的疫情真相展開調查。

他說：「民主黨在疫情爆發初期就應該對中國的疫情真相展開調查。很多人都抱怨民主黨浪費了很多時間，因為在疫情爆發之前，他們花了不少時間煽動美國公眾來試圖彈劾我。」

解封時程爭議持續

在美國政府持續討論何時解封的同時，多州出現了人民要求政府解除封鎖並重啟商業行動的示威行動。在賓州，民主黨州長沃夫 (Tom Wolf) 揚言要杯葛共和黨所主導的州議會所通過的重啟部分商業行動的法案，但與此同時，數百名示威者在議會大樓外舉起示威牌抗議，要求州政府解除部分封鎖。

不少現場示威者對於公衛專家的分析與實際的疫情發展抱持高度懷疑，他們批評政治領袖采取的防疫措施對美國造成的傷害，已經比疫情本身還大。一名60歲的示威者告訴路透社：「所有的疫情預測都是錯誤的，但是我們仍持續叫人民待在家，並下令商店不許重新開業。這不是隔離，而是暴政。」

但與此同時，美國南部的南卡羅萊州丶喬治亞州與田納西州周一 (4月20日) 紛紛宣布重啟部分商業活動。南卡羅來納州周一下午准許部分商家重新開業，喬治亞州州長則是准許人民開始重返健身房丶去剪頭發丶做指甲與接受按摩等活動，而下周一他們將可以開始到外面的餐廳用餐。田納西州的封鎖政策將持續至4月30日，但5月1日起，大部分的商家將可重新開業。

即便如此，美國某些疫情似乎開始趨緩的地區，每日的新增案例數字仍是非常高。紐約州周一創下過去一個月來最低的單日確診數字與兩周來最低的單日病亡數字，但是紐約仍增加了4726起確診案例與478起病亡案例。

美國其他地區甚至出現疫情惡化的現象。東北部的麻州周一創下疫情開始以來單日最高的確診數，新增了1705起確診案例與146起病亡案例。該州州長在接受電視媒體采訪時表示，麻州的疫情正在接近高峰。白宮的新冠疫情專家勃克斯 (Deborah Birx) 在例行記者會上坦承，東岸大城波士頓丶芝加哥與麻州本身仍有大量的新確診案例浮現。

在各州出現要求解除封鎖聲浪的同時，公衛專家也出面警告，如果美國各州太早解除封鎖的話，將導致美國迎來第二波更致命的新冠疫情。白宮衛生團隊的專家佛契在接受媒體采訪時坦承，除非美國政府將新冠疫情完全抑制住，不然美國不可能真的重振經濟。反觀，如果美國太早就松懈防疫措施的話，將導致確診數再次飆升。他說：「真正的問題是，太早解除封鎖的話鐵定會有反效果。」

紐約州州長古默 (Andrew Cuomo) 也公開呼籲，各州必須非常小心地審視解除封鎖的時機點，避免出現第二波疫情。他說：「各州都必須盡量提升測試量，我也知道有些人民對於要戴口罩與保持社交距離感到不滿。但這不是攸關開心與否的事，而是攸關生死的事。」

紐約市長白思豪周一也出面表示，紐約市目前仍無法擴大檢測量來讓衛生官員准確預測疫情的規模，這也導致紐約市至少還需要數周甚至到數月才能真的開始逐步解除封鎖，並重啟商業活動。然而，美國總統川普周一卻再次出面捍衛其政府處理新冠病毒檢測的事，表示雖然部分州的州長持續堅稱他們缺乏檢測用具，但是實際上美國早已進行了大量的檢測。

美國周一新增了28123起確診案例與1939起病亡案例，將累計的確診與病亡案例提升至792759與42514。這個數字比前一天的單日確診與病亡數字都高出不少，顯示美國的疫情仍未完全進入緩和的階段。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

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