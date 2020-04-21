川普：考慮逢低大買7,500萬桶戰略儲油 阻沙國油進口

美國總統川普表示，他希望利用原油價格觸及歷史低點的機會，為美國增加多達7,500萬桶戰略儲油，而且他將考慮阻止來自沙烏地阿拉伯的原油進口。

川普20日在白宮記者會上表示：「對許多人來說，油價正處於非常有利的水準。這是長時間來首見的，我們將以合適的價格買進。」

川普一直試圖要幫助美國石油業者度過油價創紀錄低點的艱困時期。不過，由於全球新冠病毒疫情導致經濟停擺、需求受創，原油價格持續暴跌。預定4月21日合約到期的西德州原油5月期貨價格20日暴跌至負值區間。

川普在記者會中表示，他將考慮由北達科他州參議員Kevin Cramer提出阻止沙國石油運往美國的提議。川普說，「我們當然有很多石油」。

川普將20日油價異常暴跌的情況描述成一種金融現象，他說，「這大致與放空人士有關。這比較屬於一種金融情況，而非原油情況」。

不過，川普坦承全球石油需求確實銳減，「問題在於全世界到處基本上沒人開車」。

儘管川普先前已承諾要增加戰略儲油，但美國國會上月拒絕在規模2.2兆美元刺激法案中，提撥用於增加戰略石油儲備（SPR）的資金。

川普在記者會上表示：「如果我們能不用成本買進，將盡可能買進。」不過他指出，今年稍後交割的原油合約價格依然在零美元之上，「這是個買進石油的絕佳時機，我們希望請國會核准」。