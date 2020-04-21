復工拔河 川普：部分州長搞不清楚狀況

美國總統川普高度期待美國能在5月1日前重啟經濟運作，決策的地方州長憂心檢測能量不足，將造成復工後另一波疫情傳播。白宮新冠肺炎工作小組20日與州長再度舉行電話會議，川普在記者會上表示，部分州長搞不清楚狀況，若大家都在狀況內，每日的檢測能量將能翻倍。

大華府地區包括哥倫比亞特區、馬里蘭州和維吉尼亞州，目前三地皆未宣布鬆綁防疫限制。民主黨籍的維吉尼亞州長諾譚（Ralph Northam）指用來病毒快篩的採樣棉花棒不夠用，共和黨籍的馬里蘭州長霍根（Larry Hogan）在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，首要問題仍是檢測量不足。

川普批評，這是州長搞不清楚狀況，川普說，領導新冠肺炎工作小組的副總統潘斯稍早與州長舉行電話會議，已詳細和州長們討論復工計畫進度，包括各州在意的病毒檢測量，聯邦政府也交給州長實驗室地圖，詳述實驗室的位置和病毒檢測能量。新冠肺炎疫情工作小組成員博斯（Deborah Birx）表示，實驗室的規模與各州人口數量相關。

潘斯重申，目前全美的檢測能量，能滿足所有的州進入開放計畫第一階段的需求。川普還說，美國檢測量全球第一，其他國家相加也比不上。

除了檢測能量，川普也不忘拿呼吸器做文章，他說，州長先前喊「呼吸器不夠」，他下令全力增產呼吸器，滿足國內所有需求，現在不僅夠了，還能支援墨西哥和義大利等國。談及此，他拿起讚揚自己的報導，稱就算假新聞當道，還是有人看見他的貢獻。

川普說，州長們現在抱怨測試能量，川普透過推特批評，州長把問題政治化，並說，跟短期內增產呼吸器比起來，提高測試量相對容易。