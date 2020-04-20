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「軟弱領導人」波洛西批川普抗疫失敗

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合19日電
上福斯新聞 眾院議長波洛西批川普為「軟弱領導人」，抗疫失敗／川普轟福斯與主播華勒斯 魏碧洲
上福斯新聞 眾院議長波洛西批川普為「軟弱領導人」，抗疫失敗／川普轟福斯與主播華勒斯 魏碧洲

上福斯新聞 眾院議長波洛西批川普為「軟弱領導人」，抗疫失敗／川普轟福斯與主播華勒斯 魏碧洲
上福斯新聞 眾院議長波洛西批川普為「軟弱領導人」，抗疫失敗／川普轟福斯與主播華勒斯 魏碧洲

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)19日在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)上指責川普總統忽視科學證據為國家制定振興計畫，而新冠疫情已導致國家經濟大部分停擺；波洛西並給川普打F(不及格)等級成績，指川普在疫情爆發以來領導才能「軟弱」。

波洛西也承諾國會「很快」將達成協議，為小企業的可免除貸款方案追加預匴。

這是波洛西自2017年以來首度上保守派福斯新聞的該節目；她對主播華勒斯(Chris Wallace)說：「領導者會負起責任；所以我說川普是軟弱的領導者；他不負責任；他只會怪罪，指責別人；這也許在之前還可行，但我們不能繼續這樣下去，我重申，要回到科學，證據，讓數據指引我們該如何向前邁進。」

川普與共和黨人近日猛烈抨擊波洛西，因為她拒絕立即配合追加薪資保護貸款計畫(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)款項；該計畫最初撥款的3500億元早已用盡。

儘管目前為止相關討論陷入僵局，波洛西宣稱針對達成協議已有進展，而小企業可望在近期內獲得紓困。

川普總統則對波洛西的最新批評，推文反擊表示，他預期「緊張的南西」波洛西將被「推翻」。

川普19日推文寫道：「緊張的南西天生是個『愚笨』的人；她浪費所有的時間在彈劾騙局上；她將被推翻，不論是從內部或外部，就像她上次擔任『議長』時一樣；華勒斯與福斯新聞網已步入歧途，你們看！」

共和黨於2010年贏得多數席次後，波洛西於2011年失去議長職權。

川普也附加一則共和黨推文的鏈結，該文指控波洛西玩弄政治，擋下小企業貸款方案追加款項；「當薪資保護貸款計畫資金用盡時，她卻認為玩弄政治比拯救小企業更重要；讓民主黨人為了讓數百萬民眾陷入財務困境而負責的時候到了。」

川普 共和黨 福斯

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