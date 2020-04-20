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川普號召解放3州 煽動社會？潘斯：鼓勵安全復工

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合19日電
副總統潘斯為川普解放三州說法辯護 指川普要以安全、負責方式重啟經濟 魏碧洲
副總統潘斯為川普解放三州說法辯護 指川普要以安全、負責方式重啟經濟 魏碧洲

副總統潘斯19日在電視新聞節目上，否認川普總統試圖煽動社會騷亂，挑戰防疫措施以及各州政府頒布的社交距離指令。

川普17日推文呼籲「解放」密西根州、明尼蘇達州、和維吉尼亞州；此三州皆為民主黨人擔任州長的搖擺州；隨後更聲援抗議居家避疫令的民眾，說示威者都是「非常負責任的人」。

福斯周日新聞(Fox News Sunday)主播華勒斯(Chris Wallace)直接要求潘斯介入與日俱增的反隔離示威，並指出許多示威者都無視保持社交距離指令。

潘斯並未正面回答問題，而是讚揚川普對疫情的處理，也說川普希望讓國家復工；「沒人比川普總統更想重啟美國；我想遵守社交距離措施並做出犧牲的數百萬美國人，都希望各州州長能想辦法負責並安全地重啟經濟。」

華勒斯提到華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)說川普試圖「煽動民眾造反」，還問潘斯川普的推文是何用意，因為政府自己的指南已呼籲以「逐步平緩地」重啟國家。

而潘斯完全迴避問題，只說：「在川普總統推文與公開聲明中，我能確保的是，他會持續鼓勵各州州長想辦法負責地並安全地讓美國民眾復工。」

國家廣播公司(NBC)「 面對新聞界」(Meet the Press)節目主持人陶德(Chuck Todd)也請潘斯解釋，川普要將這三州從什麼當中「解放」出來。

而潘斯還是閃避問題，還機械地重複川普所言「療法造成的傷害不能比疾病本身嚴重。」

但陶德仍追問：「川普為何試圖破壞你們擬定的指南？他16日推出指南後，17日就自行顛覆。」

潘斯回答：「我不接受這項前提，而我認為多數美國民眾也不會接受；川普總統已明確表示想重啟美國，我們也為全國各州擬定指南，讓各州安全且負責任地重啟經濟，時間與方式可自行選定。」

陶德還說，川普似乎想把重啟經濟歸功於自己，並怪罪各州州長重啟得不夠快；「他似乎不想承認必要的封鎖措施是自己的責任。」

而潘斯卻再次閃避問題，只說美國民眾「能相信」川普想要盡可能「安全且負責任地」重啟經濟。

川普 潘斯 社交距離

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