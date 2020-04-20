洛杉磯逾半居民失業 130萬人申請補助

新冠肺炎掃蕩全國經濟，疫情造成失業人口急遽竄升，洛杉磯目前有超過一半的居民處於失業狀態，因疫情影響申請失業補助的民眾大約有130萬人至2200萬人。

根據南加大(University of Southern California)的研究顯示，現階段洛杉磯郡的失業人口高達100萬以上，只剩下45%的當地居民還持續在工作；據網路新聞LAist報導，在疫情爆發後，一直到3月中旬政府下達外出禁令之前，仍有61%的民眾有工作。

該研究指出，白人族群的失業人口為15%，西語裔失業人口為18％，非裔族群則為21％；來自南加大的吉兒·達林(Jill Darling)，同時也是研究機構Understanding America Study的調查主任，她表示：「洛杉磯存在對社會一定程度的不安全感，而隨著疫情爆發不安全感也逐漸提升，甚至高於全國水平。」

聯邦勞工部(U.S. Department of Labor)於16日宣布，申請失業補助的人口又新增520萬人，使過去四周的失業人口累積到2200萬，三周前申請失業補助的人口僅僅在七天內就達到330萬人；據最新的工作研究調查，目前加州失業人口為66萬1000人，比起上周的91萬8814人還減少一些。