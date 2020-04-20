保命比經濟重要 6成美國人挺居家避疫

最新民調顯示，全美近60%的人支持繼續居家避疫，擔憂放寬限制可導致更多人感染死亡；絕大多數的民主黨人和獨立派是更擔憂疫情而不是經濟，幾乎半數的共和黨人是更擔憂居家避疫對經濟的影響。

國家廣播公司新聞網(NBC News)和華爾街日報(WSJ)19日公布的民調表明，人們對新冠病毒的看法有了重大轉變，擔心家人可能感染的民眾比上月調查時多出20個百分點。認為疫情改變了家庭生活方式的人，比3月調查時高出50多個百分點。

川普總統的支持率在民調中沒有變化，仍保持在45%左右。多數民眾不贊成川普對疫情的處理，他的支持率仍落在民主黨總統參選人白登的後面。民調是由共和黨的民調專家麥因塔夫與民主黨的民調專家哈特一道完成的 ，麥因塔夫說：「沒有見到川普的支持率有何變化。」但哈特認為，如果疫情危機持續下去，將可能改變川普的選情，這種情況在每次爆發危機時都會出現，川普也將面臨。

該民調是4月13至15日進行的，調查期間全國在辯論重開經濟的問題。川普16日宣布新的聯邦疫情指南，將撤銷居家避疫令和重開經濟的權力交給各州。

民調中，58%的登記選民表示，對太快地放寬居家避疫的限制感到擔憂，可能導致疫情擴散和更多人喪命。32%的登記選民則是擔憂居家避疫令如果維持得太久，將會傷害經濟。

麥因塔夫認為，近六成民眾對過早放寬限制表示擔憂是一強烈信號，顯示國家沒有準備好在5月1日開放經濟。

兩黨在經濟受疫情的影響上存在分歧，77%的民主黨人和57%的獨立派是更擔憂疫情而不是經濟，而擔憂經濟的共和黨人是占48%，39%的共和黨人是擔憂疫情。