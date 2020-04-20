川普豁免汙染監測 德州石化區民眾怒嗆：要我們的命

新冠肺炎疫情仍未降溫，川普總統就已急著重啟經濟。為積極發展經濟，在德州墨西哥灣區，石化工業的污染監測就是被他豁免，周遭居民不斷罹患癌症、氣喘，更痛批川普「他想害死我們！」

德州墨西哥灣區為全國最重要的石化重鎮，全國10個最大的煉油廠就有四個在此，還有多間化學工廠。在這片污染嚴重的區域，居民多是非裔和拉美裔。

原本工廠須接受檢測，回報並減少有毒物污染物、重金屬排放，並且和當地社區維持透明合作。但在川普執政之下，監測規範卻被豁免。上個月，聯邦環保署(EPA)署長惠勒(Andrew Wheeler)，正式宣布豁免監測。

聯邦環保署表示，為平衡公共衛生與商業考量，因此川普政府才決定部分環境保護條例。德州農工大學研究發現，休士頓最密集的工業區，空氣中的有毒物質增加了62%。

亞瑟港的倡議人士希爾頓.凱莉(Hilton Kelley)表示，許多非裔人口自種族隔離政策開始，便居住在德州沿岸地區。但隨著都市擴張，高污染的工業也搬遷到這區。她說：「你不斷聽說誰又死於癌症，空氣總有怪味，小孩也使用氣喘噴霧器。這對我們來說，就像判了死刑。」

根據聯邦政府調查，居住在工廠附近的居民，得到氣喘的比例，是城市白人家庭的兩倍。

2017年颶風哈維更讓有毒物質外洩至周遭區域，環保署更拒絕國家航空暨太空總署(NASA)的監測。自2019年3月，更有六座化學工廠發生火警和爆發，造成至少四人喪命，波及周遭住家。

因此民眾只能仰賴民間力量，加利納公園（Galena Park）地區也積極商議在學校裝設空氣品質監測設備。推動人士弗洛瑞斯(Juan Flores)說：「我們必須保護自己，也讓小朋友知道什麼時候排放量較低，可以到戶外活動。」