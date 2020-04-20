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總統說什麼都沒用 多數民眾對復工沒信心

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合20日電
即使政府決定重開經濟 民眾恐懼心理將是重開最大障礙 魏碧洲
即使政府決定重開經濟 民眾恐懼心理將是重開最大障礙 魏碧洲

新冠疫情不僅讓很多人病死，也在全國人民心中種下恐懼。即便上周川普總統開始釋出一套綱領，有意在新冠疫情中開始重啟美國，但若是民選官員、商界老闆及消費者不相信自己能平安回返正常生活，川普就全身長滿舌頭也沒用，而當前大多數美國人還沒有信心。

「華盛頓郵報」19日報導，據丕優研究中心(Pew Research Center)16日民調，四分之三的美國成年人認為，新冠疫情最高峰還沒到來，而三分之二則憂慮防疫限制解除得太早。另外，密西根大學每月消費者調查17日也發現，61%民眾最在意自己的健康別受新冠病毒影響，勝過居家隔離及收入影響。

華郵指出，當前的兩難處境，因川普信用的問題而更為惡化，其他因素還有全國檢疫能力不足，以及新冠疫苗無法很快出現。

共和黨籍聯邦參議員史考特(Rick Scott，佛州)表示，自己一再向企業界詢問，做過什麼事，讓人們覺得安心，可以出門？原因在不管各州長及川普說大家可以現身公共場合，他認為國人還是會小心翼翼。

據很多政治人物、商業領袖及消費者專家指出，人們必須覺得有信心，能重返新冠疫情以前的生活，經濟才能真的復元，絕非政治領袖如總統、州長或當地市長下令，就辦得到。

密西根大學「社會研究所」長柯爾丁(Richard Curtin)日前撰文指出，這次疫情之衝擊，比20世紀前期大蕭條以後的每次經濟衰退都嚴重；消費者信心要完全恢復，遠為困難，要花更長時間。大家對感染病毒的畏懼殘留不散，也會限制人們現身群眾當中的意願，比如參加運動賽事、戲院、客機、郵輪、大型購物商城，甚至在職場、社交場合都不敢握手。

哈佛大學法學院教授桑斯坦(Cass Sunstein) 指出，人們的行為端賴他們看待領袖提供的指南有多可信；州長講的要有信用，而非受迫於政治壓力或其他恐懼。

疫情 川普

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