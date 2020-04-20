未經FDA批准 90多種檢測劑上市 多不準確

美國經濟究竟何時重起，不少公衛專家強調，大規模抗體檢測是取決關鍵。然而，在廠商積極促銷之下，目前市面上出現了數十種新冠病毒檢測劑，可是這些產品都未獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，其中許多檢測結果也有失準確。

FDA由於遲遲未能批准新冠病毒感染檢測而遭批評，對於抗體檢測的態度因此出現明顯變化，允許90多種抗體檢測產品在還沒通過事前審查的情況下，搶先上市。

FDA官員及檢測專家均指出，這些市售產品的品質良莠不齊，某些甚至採取不實的行銷手段，某些產品檢測結果則令人存疑。

如果做到確實的大規模抗體檢測，便能掌握社區當中哪些民眾可能曾經感染新型冠狀病毒，但後來已經痊癒，而且對病毒已經產生抵抗力，包括感染病毒卻不曾有任何病狀的民眾。

到目前為止，世界衛生組織(WHO)以及許多科學家都表示，就算完成了高品質的抗體檢測，能否代表著某位民眾確實對於病毒有免疫力，完全不會再度遭到感染，到目前為止尚未有足夠證據足以證實。

根據媒體導，由於FDA的鬆散管理，目前市面上大量充斥的各種抗體檢測，恐怕對醫師、醫院以及雇主以及消費者造成混淆，特別是目前聯邦政府與各州政府針對何時重啟經濟活動發生歧見之際。

「公共衛生實驗室協會」(Association of Public Health Laboratories)傳染疾病計畫主任沃洛布列維斯基(Kelly Wroblewski)指出：「檢測到底有沒有用，端視結果是否準確。」過去這段期間以來，「公共衛生實驗室協會」一直呼籲FDA應該好好調查市面上未經批准的抗體檢測產品。

沃洛布列維斯基指出：「與其有著許許多多不正確的檢測，還不如根本不要檢測。」

FDA日前已經與包括國家癌症研究所(National Cancer Institute)在內的機構合作，將共同針對市售抗體檢測產品的精準度展開通盤檢討。