今夏重啟海灘? 旅遊業哀嚎：封鎖會破產

房地產經紀人和業主紛紛接到遊客取消訂房並要求退款的電話，關切東岸海灘今夏能否重新開放迎賓。

房地產經紀人蜜雪兒‧德羅斯(Michele DeRose)本來希望此時新冠肺炎疫情趨緩，好讓澤西海岸得以恢復商機，迎接夏季到訪的遊客；但天不從人願，她陸續接到房地產經紀人和業主焦慮的電話，部分顧客在疫情未見緩和之際要求退款。

今年夏季可能讓這個著名海灘，出現百年首見的冷清情況。

她說：「我們再也沒有接到任何新的租屋需求。」

眼見距離旅遊旺季僅剩不到六周，遊客和業者都在觀望東岸濱海城鎮是否會在國殤日(Memorial Day)前開放，以及實施社交距離能否戰勝病毒病，復甦濱海商機。

這也成為北卡羅來納州到緬因州的民選官員的燙手山芋，疫情以前所未見的方式威脅著當地數十項經濟，且部分地區才剛經歷了龍捲風災。

新冠病毒過去一個月來擴散，州與地方官員禁止人們到海灘做日光浴，關閉木棧板道路，呼籲人們不要造訪當地的度假屋。

北卡州熱門度假勝地達瑞郡(Dare County)外灘(Outer Banks)的警方乾脆封路，禁止遊客進入；許多地區的民選官員表示，太早開放海灘，恐致感染及死亡人數飆升。

德拉瓦州州長卡尼(John Carney)說：「現在不是討論度假和免州稅消費的時候，我們的經濟強烈依賴海灘帶動的觀光，但如果我們的社區少了健康，也無法形塑健全的經濟。」

德拉瓦州擁有著名海灘聖地，包括瑞賀波茲海灘(Rehoboth Beach)和杜威海灘(Dewey Beach)。

新澤西旅遊與觀光執行董事瓦瑟(Jeff Vasser)也釋出類似訊息：「我們遵守州長的指示，現在的訊息是安全地待在家；當時機成熟，我們會宣告澤西海岸開放。」

新澤西州的許多地方官員和企業主對某種程度的海灘季終將開放抱持樂觀態度，他們說，夏季全面封鎖將很悲劇，可能讓企業破產並使州與地方政府的收益蒸發。