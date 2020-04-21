聽新聞
test
0:00 / 0:00

德州警處理家暴遇伏擊1死2傷 槍手自盡

世界日報 / 編譯孫梁／綜合19日電
德州聖馬科斯鎮18日發生警員遭槍殺後，警方封鎖現場。(美聯社)
德州聖馬科斯鎮18日發生警員遭槍殺後，警方封鎖現場。(美聯社)

德州發生一起伏擊殺警事件，德州聖馬科斯鎮(San Marcos)警方19日證實，一名身穿防彈衣的男子18日等候在公寓裡，對接到報警後前來處理家暴警察開火，在打死一名警員和打傷兩人後，兇手飲彈自盡。

德州聖馬科斯鎮殉職警員普特南。(美聯社)
德州聖馬科斯鎮殉職警員普特南。(美聯社)

聖馬科斯鎮是大學城，位於聖安東尼奧東北方向約45哩。鎮警局表示，喪命警員是31歲的普特南(Justin Putnam) ，兩名傷者的傷情嚴重，但傷勢穩定。鎮警局說，開槍的兇嫌是45歲的克魯茲(Alfredo Cruz)，他預先做好準備，包括他穿上了防彈衣，在等著警員進屋，然後立即開槍，警員毫無可能躲避突然射來的槍彈。警方表示，他們仍要進一步確定兇嫌的身分，因為他還使用其他名字，並要對他的犯罪史進行調查。

三名警員是接到這戶人家的報警電話，說是一個男子毆打他的妻子，並對在場的其他家人發出威脅。警員趕到後決定進屋，因為他們判斷報警人仍處於危險中，但剛一進門，兇嫌便用長槍向他們射擊。

交火後，支援警力趕到現場與槍手對峙，後來發現他已中彈喪命。警方說，普特南的身後是他的未婚妻，未婚妻聽說普特南遇難後流下眼淚。鎮警局說：「昨夜，我們失去了一名優秀而忠誠的年輕警員。」

聖馬科斯鎮位於聖安東尼奧和奧斯汀之間，有居民6萬3000人，是一個發展迅速的多元化社區，因是德州州立大學的所在地而成為大學城，小鎮以美麗的春景、蜿蜒的河流和戶外娛樂運動而聞名。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警察 家暴

延伸閱讀

加拿大30年來最嚴重屠殺事件…槍手扮警察大開殺戒 女警殉職逾13死

美多州反居家避疫 川普推文助陣

美禁足令惹民怨 德州新罕布什爾州也傳示威

家暴高峰期將至 勵馨：急需超前關懷

相關新聞

如何看待防疫鬆綁 川普梅克爾反應大不同

世界前幾大經濟體過去幾個月都實施社交距離措施以防堵疫情，在他們思考如何解除這些措施之際，有兩派思想逐漸形成，分別為希望快...

德州警處理家暴遇伏擊1死2傷 槍手自盡

德州發生一起伏擊殺警事件，德州聖馬科斯鎮(San Marcos)警方19日證實，一名身穿防彈衣的男子18日等候在公寓裡，對接到報警後前來處理家暴的警察開火，在打死一名警員和打傷兩人後，兇手飲彈自盡

紐時：美國在疫情當頭驅逐陸媒記者 付出重大代價

紐約時報報導，美國3月驅逐中國大陸國營媒體記者，給了大陸教訓，卻引發大陸驅逐美國記者，美國付出很大代價。陸媒在美國影響力...

「軟弱領導人」波洛西批川普抗疫失敗

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)19日在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)上指責川普總統忽視科學證據為國家制定振興計畫，而新冠疫情已導致國家經濟大部分停擺；波洛西並給川普打F(不及格)等級成績，指川普在疫情爆發以來領導才能「軟弱」。

川普號召解放3州 煽動社會？潘斯：鼓勵安全復工

副總統潘斯19日在電視新聞節目上，否認川普總統試圖煽動社會騷亂，挑戰防疫措施以及各州政府頒布的社交距離指令。

洛杉磯逾半居民失業 130萬人申請補助

新冠肺炎掃蕩全國經濟，疫情造成失業人口急遽竄升，洛杉磯目前有超過一半的居民處於失業狀態，因疫情影響申請失業補助的民眾大約有130萬人至2200萬人。

今夏重啟海灘? 旅遊業哀嚎：封鎖會破產

房地產經紀人和業主紛紛接到遊客取消訂房並要求退款的電話，關切東岸海灘今夏能否重新開放迎賓。 房地產經紀人蜜雪兒‧德羅斯(Michele DeRose)本來希望此時新冠肺炎疫情趨緩，好讓澤西海岸得

未經FDA批准 90多種檢測劑上市 多不準確

美國經濟究竟何時重起，不少公衛專家強調，大規模抗體檢測是取決關鍵。然而，在廠商積極促銷之下，目前市面上出現了數十種新冠病毒檢測劑，可是這些產品都未獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，其中許多檢測結果也有失準確。

總統說什麼都沒用 多數民眾對復工沒信心

新冠疫情不僅讓很多人病死，也在全國人民心中種下恐懼。即便上周川普總統開始釋出一套綱領，有意在新冠疫情中開始重啟美國，但若是民選官員、商界老闆及消費者不相信自己能平安回返正常生活，川普就全身長滿舌頭也沒用，而當前大多數美國人還沒有信心。

川普豁免汙染監測 德州石化區民眾怒嗆：要我們的命

新冠肺炎疫情仍未降溫，川普總統就已急著重啟經濟。為積極發展經濟，在德州墨西哥灣區，石化工業的污染監測就是被他豁免，周遭居民不斷罹患癌症、氣喘，更痛批川普「他想害死我們！」

保命比經濟重要 6成美國人挺居家避疫

最新民調顯示，全美近60%的人支持繼續居家避疫，擔憂放寬限制可導致更多人感染死亡；絕大多數的民主黨人和獨立派是更擔憂疫情而不是經濟，幾乎半數的共和黨人是更擔憂居家避疫對經濟的影響。

抗疫不力 川普支持度回跌

蓋洛普最新民調顯示，由於美國總統川普防疫不力，4月的施政滿意度從上月的近五成跌至43%，不滿意度則上升9個百分點達54%。

熱門新聞

韓男大方摟女友上綜藝節目 遭前妻踢爆對方是小三

影／日人好市多瘋搶口罩畫面曝光 大批民眾如「喪屍」推擠

加拿大30年來最嚴重屠殺事件…槍手扮警察大開殺戒 女警殉職逾13死

新加坡總理夫人臉書貼文「嘻嘻嘻」 網疑惑「開心什麼」

加拿大爆發重大槍擊案 警方稱至少10人喪命

油價續崩！美國原油期貨重挫逾31% 摜破每桶13美元大關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。