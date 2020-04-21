德州警處理家暴遇伏擊1死2傷 槍手自盡

德州發生一起伏擊殺警事件，德州聖馬科斯鎮(San Marcos)警方19日證實，一名身穿防彈衣的男子18日等候在公寓裡，對接到報警後前來處理家暴的警察開火，在打死一名警員和打傷兩人後，兇手飲彈自盡。

德州聖馬科斯鎮殉職警員普特南。(美聯社)

聖馬科斯鎮是大學城，位於聖安東尼奧東北方向約45哩。鎮警局表示，喪命警員是31歲的普特南(Justin Putnam) ，兩名傷者的傷情嚴重，但傷勢穩定。鎮警局說，開槍的兇嫌是45歲的克魯茲(Alfredo Cruz)，他預先做好準備，包括他穿上了防彈衣，在等著警員進屋，然後立即開槍，警員毫無可能躲避突然射來的槍彈。警方表示，他們仍要進一步確定兇嫌的身分，因為他還使用其他名字，並要對他的犯罪史進行調查。

三名警員是接到這戶人家的報警電話，說是一個男子毆打他的妻子，並對在場的其他家人發出威脅。警員趕到後決定進屋，因為他們判斷報警人仍處於危險中，但剛一進門，兇嫌便用長槍向他們射擊。

交火後，支援警力趕到現場與槍手對峙，後來發現他已中彈喪命。警方說，普特南的身後是他的未婚妻，未婚妻聽說普特南遇難後流下眼淚。鎮警局說：「昨夜，我們失去了一名優秀而忠誠的年輕警員。」

聖馬科斯鎮位於聖安東尼奧和奧斯汀之間，有居民6萬3000人，是一個發展迅速的多元化社區，因是德州州立大學的所在地而成為大學城，小鎮以美麗的春景、蜿蜒的河流和戶外娛樂運動而聞名。

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