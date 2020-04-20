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美賓州不賣酒 民眾冒犯罪風險跨州買酒

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合19日電
賓州酒類專賣店關閉。 美聯社
賓州酒類專賣店關閉。 美聯社

賓州幾乎每家國營酒類專賣店都在一個月前關閉；許多民眾寧願冒著遭輕罪指控風險，也要開車跨州購買酒類儲備。

儘管俄亥俄州、西維吉尼亞州、德拉瓦州都在取締，隨著新冠相關限制令持續實施，賓州車牌車輛仍持續擠滿紐約州、新澤西州、馬里蘭州等地州界城鎮的酒類專賣店停車場

賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)3月開始勒令企業停工；酒類管理委員會(Liquor Control Board)與沃爾夫商議後，也決定關閉零售店；而該委員會的線上銷售業務也讓該州將近1300萬人口失望。

酒類零售店關閉數周後，該委員會重啟線上銷售系統，也在過去一周讓部分員工復工，協助將產品裝箱送貨到府；疫情爆發前，該委員會每日交易約有18萬筆，但復工員工每天只能受理逾4000筆網路訂單。

該委員會18日宣布，總共近600家店中的175家將從20日開始受理電話下單、「街邊取貨服務」(curbside service)，每位消費者限購六瓶。

酒類專賣店關閉一個月來，賓州酒類商店體系再度引發爭辯；美國蒸餾酒委員會(Distilled Spirits Council of the United States)指出，該州平均每十萬名成年人只有六家酒類商店，而一般酒類管制的州，平均每十萬名成年人可有20家；在政府沒有管制的州，平均每十萬名成年人更能有約35家。

該委員會發言人伊麗莎白‧布拉瑟(Elizabeth Brassell)說，儘管現金流量銳減令人憂心，但該委員會短期內沒有資金短缺的危險。

賓州警方發言人塔科斯基(Ryan Tarkowski)說，過去一個月來，州警官在全州各地僅指控一人違反跨州運酒禁令。

該州警方表示，過去一個月來，當地所有類型犯罪都大幅減少，因酒駕被捕人數減少約75%。

疫情 紐約 停車場

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